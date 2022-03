Mestre encara la seua segona etapa com a rectora de la UV amb una "aposta per la internacionalització"

La màxima responsable de la Universitat és l'única aspirant que ha presentat candidatura a les eleccions al Rectorat de la institució, que se celebren hui dimarts. Les urnes tancaran a les sis de la vesprada.

Mestre, que es va convertir en 2018 en la primera dona a dirigir la UV des de la seua fundació en 1499, va presentar la seua candidatura amb un "projecte de futur que continuarà apostant pels valors de la UV, institució que lidera el canvi i el progrés de la societat valenciana", en paraules de la catedràtica.

Quan va registrar la seua candidatura al Rectorat, va explicar que es postulava per a repetir en el càrrec "amb l'orgull de ser la rectora d'una universitat pública líder internacional que es regeix des de la participació i el diàleg en la presa de decisions".

INSERCIÓ LABORAL I MOBILITAT

Entre els seus reptes, la rectora apunta a l'estabilització del personal i al rejoveniment de les plantilles "fins a on la normativa permeta contractar", així com a la internacionalització mitjançant les dobles titulacions en col·laboració amb universitats d'altres països. També aposta per potenciar la inserció laboral i la mobilitat estudiantil.

Per a tot açò, torna a urgir l'aprovació del "tan desitjat" nou pla de finançament de les universitats valencianes. Un altre dels seus objectius és l'aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes, cosa que ha confiat que siga realitat durant el seu nou mandat.

Mestre s'acompanya d'un equip en el qual figuren Ernest Cano (Ordenació Acadèmica i Professorat); Isabel Vázquez (Estudis); M. Elena Olmos (Secretària General); Ángeles Solanes (Transformació Docent); Adela Valero (Ocupació); Carlos Hermenegildo (Investigació); Rosa Donat (Transferència); Justo Herrera (Economia); Pilar Serra (Sostenibilitat); Carles Padilla (Internacionalització); Joaquín Aldás(Planificació); Helena Rausell (Igualtat) i Ester Alba (Cultura).