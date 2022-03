Els centres podran sol·licitar el canvi de jornada escolar fins al 15 de març i les famílies votaran l'11 d'abril

El calendari, publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estableix que els centres tenen fins dimarts 15 de març per a sol·licitar de manera telemàtica l'inici de la tramitació. La Conselleria, abans de divendres 25 març, remetrà l'autorització als centres que hagen presentat la documentació requerida.

Per la seua banda, les famílies dels centres als quals l'administració educativa autoritze la consulta votaran la modificació de la jornada dilluns 11 d'abril.

Cada pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumnat del centre, des d'Infantil fins a cinqué curs de Primària, té dret a un vot, mentre que les famílies monoparentals o aquelles en les quals solament hi haja un tutor o tutora legal disposaran de dos vots. Les famílies que no puguen acudir a votar de manera presencial podran fer-ho per correu certificat entre el 4 i el 8 d'abril.

Aquesta planificació, recalquen des del departament que dirigeix Vicent Marzà, "assegura que totes les famílies que inicien el pròxim procés d'admissió per al curs 2022-2023 sabran quina jornada escolar té el seu centre educatiu, haja variat o no pel que fa a la jornada actual".

Per a aprovar el canvi de jornada escolar en un centre, és necessari que ho confirme el 55% del total del cens de les famílies. Amb el nou procediment de jornada escolar s'elimina la revisió del model cada tres anys i a partir d'ara l'horari aprovat per les famílies es mantindrà fins que el consell escolar de centre no decidisca tornar a iniciar un procediment de canvi.

JORNADA MIXTA

A més dels dos models de jornada lectiva ja coneguts, la jornada partida, amb classes de matí i de vesprada, i la jornada contínua, realitzada íntegrament en un període únic de classes només de matí, la nova normativa introdueix un tercer tipus de jornada anomenada flexible o mixta, en la qual les classes es distribueixen en horari de matí i en les vesprades que determine el centre.

Dels 1.437 centres d'Infantil i Primària sostinguts amb fons públics que hi ha en el sistema educatiu valencià, 787 (el 54,8%) tenen jornada partida i el 45,2%, 650 centres, contínua.

LA CONTÍNUA, MAJORITÀRIA A ALACANT

Aquesta radiografia dels horaris lectius no és homogènia a tot el territori, ja que a la província d'Alacant la jornada contínua és majoritària, amb 7 de cada 10 centres amb classes solament de matí, mentre que a Castelló i València es dóna la situació inversa.

Dels 498 centres que hi ha a les comarques alacantines, 361 (el 72,5%) tenen jornada contínua i els 137 restants (el 27,5 %) jornada partida.

En la demarcació de Castelló hi ha 191 escoles: 58 tenen jornada contínua (el 30,4 %) i partida les 133 restants (69,6%).

A València, les proporcions són: un 30,9% de col·legis amb jornada contínua, 231 dels 748 que hi ha, i els 517 restants (el 69,1%) amb jornada partida.