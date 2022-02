Compromís presentarà les esmenes d'Acció Cultural a la llei espanyola de l'audiovisual

Així ho va establir aquest passat dijous la directiva d'ACPV, representada pel seu secretari, Toni Gisbert, en una reunió amb Baldoví, qui va acceptar presentar i defendre les esmenes en la cambra baixa, informa l'entitat.

Aquestes esmenes estan dins del marc pactat per Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Kontseilua, A Mesa i ACPV. Les organitzacions cíviques i culturals dels territoris de parla no-castellana es van reunir al desembre en Madrid per a establir els eixos sobre els quals hauria de pivotar la nova llei, amb l'objectiu que garantisca els drets lingüístics de tota la ciutadania.

Des d'aleshores, les cinc entitats han tractat que els partits amb representació parlamentària nacional assumisquen les esmenes parcials consensuades entre elles.

Després del suport de Compromís, que governa en la Generalitat Valenciana al costat de PSPV i Unides Podem, ACPV insta la resta de forces polítiques al fet que donen suport a la proposta de les entitats catalana, basca i gallega.

De cara al futur, Acció Cultural preveu seguir mantenint reunions amb les formacions amb representació en el Congrés per a conjuminar un "front polític" que reflectisca les seues reivindicacions.