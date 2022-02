Cvirus.- Morant: "La vacuna espanyola no ha arribat abans perquè Hipra ha sigut més ambiciosa"

Així ho ha indicat la ministra en una entrevista en Les Notícies del Matí d'À Punt, on ha remarcat que la desenvolupada per Hipra té diversos avantatges pel que fa a les quals s'estan inoculant actualment ja que en ser de proteïna recombinant, podrà adaptar-se a les noves variants conforme apareguen i que la seua conservació és refrigerada i no ultracongelada, la qual cosa facilita la logística.

Per açò, Morant ha remarcat que és una "vacuna millorada" que arriba amb l'objectiu de proveir a Espanya i Europa, però també a altres països on la vacuna encara no està tan estesa.

La ministra ha indicat que el Govern va invertir uns tres milions en la investigació de la vacuna, i ara altres 15 en els assajos, així com que han "acompanyat" a Hipra i ho van a seguir fent perquè l'Agència Europea del Medicament aprove la vacuna.

Igualment, ha recordat que Espanya ha firmat "condicions bones" amb la farmacèutica per al desplegament de la vacuna en el país, amb un preu limitat "sobre costos" i que el Govern sempre "tindrà l'adquisició al preu mínim".