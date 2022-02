Mor un segon migrant sense llar en una fàbrica abandonada de València

Es tracta de la segona mort d'un migrant en aquest lloc en una setmana després de la d'un altre home, Abraham, igualment natural de Ghana, que va morir d'un càncer hepàtic en aquest mateix lloc on dormia, conegut com La Garrofera.

Segons publica Levante-EMV, aquest segon mort portava dos dècades recorrent Espanya treballant de temporer i arreplegant ferralla fins que fa dos anys va arribar a València on es va assentar en aquest emplaçament, que comparteixen altres 20 persones.

D'acord amb testimoniatges de veïnes arreplegats per aquesta publicació, Richard estava molt implicat en les activitats del barri de Benimaclet i en el seu temps lliure ajudava els seus companys temporers de la fàbrica a la seua integració.

L'Associació Apostolado de la Divina Misericòrdia de València, que atén setmanalment a persones en situació de sense llar en els carrers de la capital valenciana, entre elles el primer migrant mort, també arreplega en la seua pàgina de Facebook la mort d'aquesta persona.

"Cada dia que passa ens donem més compte que les persones que malviuen en aquell lloc estan en una situació extrema i, per la nostra banda, des de l'Associació Apostolado de la Divina Misericordia Archidiócesis de Valencia, farem tot el possible, perquè aquesta situació acabe com més prompte millor", assenyala l'entitat.

L'associació fa una crida "a les autoritats, als servicis socials i a tota persona de bé perquè, com més prompte millor, puguem col·laborar amb aquestes persones a eixir de la greu situació en la qual es troben".

L'entitat ajudava i acompanyava des de feia dos anys al primer mort, Abraham, temporer en el camp i que es trobava malalt de càncer, li va gestionar atenció mèdica en diverses ocasions i li visitaven amb freqüència per a atendre-li en les seues necessitats, segons va informar en el seu moment l'Arquebisbat en un comunicat.