Concerts del Pinar confirma a Reincidentes, Def Con Dos, Belako i The Tyets en la seua segona edició

La segona edició dels Concerts de la Pineda se celebrarà els dies 21, 22, 23 i 24 de juliol i els primers artistes confirmats per a aquest estiu són Reincidentes, Def Con Dos, Belako i The Tyets. El Pinar del Grau de Castelló serà, de nou, el lloc que acollirà els concerts durant quatre dies. Els primers grups confirmats arriben també amb els primers abonaments amb preu reduït: 35 euros.

Aquestes primeres confirmacions dibuixen un cartell que combina diferents estils, tal com el rock, el punk rock, rap i trap. Com ja es va veure en la primera edició dels Concerts del Pinar, una de les principals prioritats del festival és l'aposta per la cultura pròpia i de proximitat. Per aquesta raó, enguany el cartell també comptarà amb artistes tant de Castelló com de tot el territori.

La regidora de Cultura a l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha detallat que es viuran quatre dies seguits i intensos de música en directe i, a més, amb mestissatge d'estils per a públics molt diferents. L'edil responsable de la política cultural en la ciutat també ha celebrat que "les primeres confirmacions ja desvetlen el que serà un cartell apassionant amb artistes i grups de primer nivell, i tot en un espai emblemàtic i natural com ho és el Parc del Pinar".

L'organització del festival, del qual és patrocinador l'Ajuntament de Castelló, anirà informant de les pròximes confirmacions del cartell i les entrades ja estan a la venda a través del web notikumi (