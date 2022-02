Castelló tornarà a ser "amfitriona" del 25 d'Abril amb un esdeveniment reivindicatiu i cultural el 7 de maig

La ciutat acollirà, quaranta anys després, la commemoració d'aquesta celebració que organitza Acció Cultural del País Valencià (ACPV), "una de les entitats històriques i culturals més rellevants del territori valencià". De nou, els organitzadors busquen omplir la Plaça de Bous, recordant l'Aplec de Castelló que el 1982.

La trobada recordarà una cita històrica on l'escriptor i assagista Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua i la cultura valenciana. A més, aquesta celebració també servirà d'homenatge amb motiu de l'Any Joan Fuster, que commemora el centenari del naixement de l'escriptor valencià (Sueca, 1922-1992), segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

El regidor de Plurilingüisme i Foment del Valencià del consistori castellonenc, Francesc Mezquita, i la presidenta d'ACPV, Anna Oliver, han presentat les primeres activitats de l'esdeveniment cultural i popular, que tindrà lloc el 7 de maig, després de les vacances de Pasqua, i que omplirà Castelló en un ambient lúdic, festiu i reivindicatiu.

L'acte també ha comptat amb la participació del conegut escriptor Joan Francesc Mira; el president de la Federació Coordinadora de Muixerangues, Enric Sorribes; la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, i l'actuació musical de Mireia Vives i Borja Penalba, juntament amb l'assistència d'una desena d'entitats i associacions.

Mezquita ha assenyalat que estan molt contents que Castelló siga amfitriona, quaranta anys després, "de la celebració d'un dia tan important per als valencians i les valencianes". "Castelló és la ciutat on Fuster va pronunciar el seu èpic discurs per la unitat, i estem molt contents de commemorar l'efemèride", ha afegit el regidor.

Per la seua banda, la presidenta d'ACPV, Anna Oliver, ha ressaltat la importància de reafirmar la identitat com a poble, i convertir el dia set en un acte "de reivindicació i festa".

PROGRAMACIÓ

La jornada del 7 de maig començarà amb l'espectacle 'Arrel' de Noèlia Llorens 'Titana' i Miquel Gil, una iniciativa que busca la promoció de la música en valencià d'artistes reconeguts i uns altres més emergents. Aquesta activitat gratuïta i per a públic familiar se celebrarà al matí en la plaça Santa Clara i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló.

A la vesprada, ACPV convocarà la tradicional manifestació per la llengua que recorrerà els principals carrers de la ciutat. A més, se celebrarà una Trobada de Muixerangues de tot arreu de la Comunitat Valenciana.

Com a clausura, se celebrarà una gran festa de música i concerts a la Plaça de Bous. El cartell estarà format per la resta d'espectacles que conformen el Mural Sonor d'ACPV: 'Pell', amb Mireia Vives i Borja Penalba; 'Veta' amb May Ibáñez i Tardor; i 'Carrer', dirigit per la Banda No Falla. En les pròximes setmanes es desvetlaran la resta d'artistes que col·laboraran en aquesta "gran festa".

Les entrades per als concerts de la Plaça de Bous es poden aconseguir a través de la pàgina notikumi.com. A més, Acció Cultural facilitarà el desplaçament amb autobús des de diferents localitats valencianes per a acudir a la cita.