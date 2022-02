Oltra sobre el projecte de Yolanda Díaz: "La primavera és un moment bell per a escoltar la ciutadania"

Oltra s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans de comunicació després de ser preguntada per si estaria disposada a sumar-se al nou projecte de Díaz.

Sobre la qüestió, ha indicat que li pareix que la primavera és un "moment bell de l'any" en el qual escoltar la ciutadania i intentar tancar la bretxa "més enllà del que s'entén pels interessos dels partits i situar les persones en el centre de la política".

Oltra ha recordat que assistim a unes setmanes "tràgiques" com la passada i l'actual "on la gent té la sensació de que els interessos no estan tant en la ciutadania sinó en lluites internes dels partits i açò allunya molt les persones de la política i és dramàtic en termes democràtics perquè la política és l'arma de la gent senzilla, és l'última línia de defensa de la gent corrent i, sobretot, de la més vulnerable", ha recordat.