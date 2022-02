Catalá valora el "gest de generositat" d'Egea i espera que la reunió de barons autonòmics acabe amb "unitat"

Així ho ha expressat la també síndica dels 'populars' a Les Corts, on ha remarcat que el PPCV està "totalment unit" respecte a la petició d'un congrés extraordinari i ha subratllat que aquests dies "hi ha hagut paraules molt grosses", per la qual cosa espera que la reunió d'aquesta nit servisca per a "tranquil·litzar i relaxar", i que d'ella isca un "missatge d'unitat".

Per a açò, ha insistit que ha d'haver-hi "generositat per part de tots" en un "partit que aspira i ha de tornar al Govern" a la Comunitat Valenciana i Espanya de manera "urgent". Així, espera que els líders autonòmics "resolguen de forma immediata la situació".

En aquest sentit, ha insistit que és "clau" la reunió d'aquesta nit, de la qual haurà d'eixir "consens i unió de tot el PP nacional" i s'ha mostrat confiada que "serà així".

Preguntada sobre el congrés extraordinari, Catalá ha rebutjat fer "política ficció" i no s'ha pronunciat sobre les possibles candidatures que concorreran. De fet, preguntada per si recolzarien Casado si decidira tornar a presentar-se, ha asseverat: "Si ara comencem a parlar de gent que es puga presentar, no eixirem d'ací mai".

CASADO "HA SIGUT UN GRAN PRESIDENT"

Interrogada per si la postura del PPCV suposa un canvi d'opinió respecte a la figura de Pablo Casado, Catalá ha destacat que la direcció valenciana "no ha deixat de valorar el treball de la direcció nacional del partit". "Mai ho hem fet", ha remarcat.

"Jo crec que que el que vam fer és demanar un congrés extraordinari per a superar una situació que, sens dubte, és difícil, però no hem canviat en absolut nostra forma de pensar i hem sigut absolutament lleials al nostre partit. És cert que la situació orgànica és molt difícil, els militants demanaven i demanen un congrés extraordinari i ens devem als militants", ha manifestat.

Catalá ha remarcat que Casado "ha sigut un gran president, és un gran president del Partit Popular" i ha valorat que el "gest" d'Egea "és el gest de generositat de qui posa el projecte per davant de la situació personal i orgànica". "La unitat ha de vindre hui", ha remarcat.

I precisament preguntada sobre la postura del president del PPCV, Carlos Mazón, en la reunió dels barons, ha indicat: "Sempre ha dit que la seua comunitat està per davant del partit". "La terra per davant de les sigles", ha asseverat.