Compromís, disposat a dialogar amb Yolanda Díaz per al seu projecte polític però "sempre des de l'autonomia"

Així ha valorat l'anunci de la també ministra de Treball, que aquesta primavera iniciarà el procés d'escolta per a impulsar un nou projecte de país "ampli, nou, modern, democràtic i diferent" i "de majories".

Robles, a preguntes dels periodistes abans del ple, ha insistit que Compromís sempre està disposat a valorar "diferents espais" i ha destacat la importància del diàleg dins dels moviments socials. "Estarem sempre predisposades", ha subratllat.

En qualsevol cas, ha posat l'accent que se centraran en "allò que siga millor per a defendre els interessos valencians" a nivell nacional i en "tot el que servisca per a millorar l'espai de representació". "Explorarem les vies -ha repetit-, dialogarem com sempre en Compromís", encara que no ha volgut avançar "en quina direcció" anirà eixe procés.

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, s'ha mostrat emocionada i il·lusionada pel procés que obrirà Díaz, ja que "venen uns mesos de connectar amb la societat civil".

"Yolanda és la nostra candidata i l'espentarem perquè ens dóna molta esperança", ha asseverat davant la possibilitat d'establir un projecte "ampli i molt il·lusionant".

Dit açò, Lima ha assegurat que en l'"ADN" de Podem sempre ha sigut la capacitat de dialogar perquè "dos més dos suma sempre".