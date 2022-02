Tu horóscopo diario: miércoles 23 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 23 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Buscas el apoyo de una persona de tu confianza en un asunto relacionado con el dinero. Es cierto que te va a venir muy bien lo que hará por ti, ya que no te va a fallar y eso te traerá calma y agradecimiento. Podrás plantearte opciones y planes nuevos.

Tauro

Sientes una cierta indefensión al protestar por algo que no funciona como debe. Es cierto que puede ser así, pero llevarte un disgusto no te compensa. Intenta arreglarlo sin ninguna clase de enfado. Todo puede arreglarse con un poco de calma.

Géminis

Busca hoy en tu lado más íntimo, ese que no cuentas a nadie, para fijarte dar un paso más hacia una meta que te has propuesto. No tienes que dar explicaciones a nadie, recuerdo esto, es importante. A partir, piensa en lo que deseas de corazón.

Cáncer

Cuanto más claros tengas tus retos personales, mejor te vas a sentir. Y uno de ellos es buscar ese hueco que ahora te es tan necesario para ti fuera del trabajo. Tendrás que negociar, busca aliados para poder tener tiempo libre.

Leo

Estás pendiente de una llamada que te puede dar una tranquilidad especial de cara al futuro. Traerá buenas noticias relacionadas con un asunto de dinero y así verás que es una nueva vía de solución para muchas cosas. Te sentirás con más tranquilidad mental.

Virgo

Utiliza esos pequeños momentos de frustración que puedas tener hoy como un motor que te impulse a superar lo que no te gusta de tu vida. Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorarla. Busca ayuda si crees que alguien te puede guiar para ello.

Libra

La familia va a ser lo que más te importe hoy, ya sea por algo relacionado con los hijos o con otro familiar del que estás pendiente por temas de salud. Eso hará que hoy no pienses en nada más. Procura buscar un rato de descanso mental por la noche.

Escorpio

Te apetece dar una vuelta por la tarde y es una buena idea, ya que necesitas despejarte y sentirte libre de alguna manera, lejos de órdenes o jefes. Un buen paseo será una terapia excelente. Tampoco es mala idea hacer relajación o yoga

Sagitario

Luna menguante en tu signo hoy, lo que te lleva estar muy expectante ante un tema que te preocupa y que aún no sabes cómo va salir. Si se trata de algo legal, procura tener paciencia, aún tardará en resolverse, ya que es una cuestión espinosa.

Capricornio

Hoy respiras con mucha mayor calma y con ganas de olvidar cualquier aspecto negativo o cosas que te han molestado. Si es un tema de pareja, vas a reconciliarte con ella mucho antes de lo que esperabas. Sonreirás.

Acuario

Visualiza el mejor escenario que puedas en temas afectivos. No se trata de que te inventes la realidad ni sueñes en vano, pero sí que te imagines cómo podría ser. Eso te va a ayudar a tomar una decisión que puede ser fundamental para el futuro.

Piscis

Disfrutarás hoy de algo relacionado con los sentidos, como la comida o algo que te atrae mucho y te gusta porque te hace sentir muy vivo o viva, algo que te conecta con la parte más lúdica de la vida. Aprovechas cada minuto y respiras con intensidad.