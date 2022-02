Govern de Castelló lamenta que VOX s'opose a "acabar amb la violència masclista i a reforçar el 8M"

Els partits del govern de l'Ajuntament de Castelló han lamentat que el grup municipal de VOX haja vetat tres declaracions institucionals per a acabar amb la mutilació genital femenina, per a commemorar el Dia Internacional de les Dones i per a posar fi a la bretxa salarial.

De fet, l'Acord de Fadrell insisteix que una vegada més l'extrema dreta "tomba una declaració institucional que pretén denunciar el verdader problema de drets humans que suposen totes les formes de violència contra la dona, així com les corresponents polítiques socials per a parar-les, tal com ja va fer al passat mes de setembre per a eradicar el tràfic de dones, xiquetes i xiquets en la prostitució".

Concretament, les declaracions institucionals exigien, d'una banda, eradicar la mutilació genital femenina i el gravíssim problema de salut que suposa per l'alteració o lesió dels genitals femenins per motius no mèdics i que intencionalmente és reconeguda com una violació greu dels drets humans, la salut i la integritat de dones i xiquetes.

D'altra banda, també acabar amb la violència de tipologia econòmica com és la bretxa salarial i les desigualtats per raó de sexe existents en el mercat laboral prestant especial atenció a les quals viuen en el món rural. I, finalment, VOX també s'ha oposat a Castelló al fet que tire avant un acord per a commemorar el 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones per a reforçar el principi d'igualtat entre hòmens i dones i seguir elaborant polítiques i iniciatives en pro de la igualtat real.

En aquesta línia, la regidora de Feminisme i portaveu adjunta de Compromís per Castelló, Verònica Ruiz, ha denunciat el "continu atac i posicionament ultra de VOX i l'extrema dreta contra els drets de les dones" i a "seguir negant la violència masclista en totes les seues manifestacions ja siga d'integritat física o mental, desigualtats econòmiques o en situacions socioculturals".