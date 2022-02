L'IVC i la direcció general de canvi climàtic organitzen uns tallers de cinema sobre el canvi climàtic

En aquests tallers sobre el canvi climàtic participen 100 alumnes procedents del IES Francesc Ferrer i Guàrdia de València, el IES Isabel de Villena de València i el Centre de Dia d'Inserció Sociolaboral Acollida (Iniciatives Solidàries) de València.

En l'acte de presentació dels tallers, impartits pel cineasta Emilio Martí, han participat la directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat, Celsa Monrós, i el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno.

Moreno ha explicat que "el taller de didàctica del cinema 'Planeta B' proposa utilitzar l'animació cinematogràfica per a comprendre l'activisme ecologista. També planteja utilitzar l'ecologisme per a entendre els processos cinematogràfics, entorn de la idea narrativa que només tenim un planeta i necessitem un pla urgent per a salvar-lo".

Per la seua banda, la directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat, Celsa Monrós, ha ressaltat que "estem en una situació d'emergència climàtica i hem d'emprar tots els canals de comunicació per a arribar a la ciutadania, fer que prenga consciència i, sobretot, capacitat d'acció crítica".

Dins del foment de l'educació ambiental que s'impulsa des de la Conselleria es valora "molt positivament l'experiència d'utilitzar el cinema per a arribar al sector de la població més jove". Per la seua banda, el cineasta Emilio Martí ha explicat que els tallers s'usarà l'ecologisme com a tema per a produir xicotets clips d'animació entorn de la idea que necessitem un pla urgent per a evitar la crisi climàtica. Per a açò, integrarem el material d'animació amb el tema.

Així, s'emprarà únicament materials de reciclat com a taps de plàstic, botelles, papers usats i suros per a crear animacions que transmeten missatges ecologistes de manera clara i emocionant".

NO HI HA PLANETA B

Martí també ha destacat que "volem conscienciar, a través del dibuix animat i l'animació 'stopmotion', que no podem comportar-nos com si tinguérem un planeta B com a alternativa al planeta terra que estem maltractant".

Emilio Martí és director de cinema, educador i està especialitzat en teràpia artística. Les seues pel·lícules solen tractar temes socials i habitualment usa el cinema d'animació com a mitjà per a implicar a altres persones en el canvi social, segons assenyalen les mateixes fonts.

Dirigits l'alumnat d'ESO i tercer cicle de Primària, aquests tallers didàctics tenen com a objectiu treballar col·lectivament en la creació d'una obra cinematogràfica, comprendre com es produeix un curtmetratge d'animació i què és l'ecologia, per al que s'usen el curtmetratge, el joc i la producció audiovisual com a elements mediadors.