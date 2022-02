PP insiste en que Carromero no está obligado a declarar y Cs recuerda que su cese no se formaliza hasta el jueves

A primera hora de la mañana todas las miradas apuntaban a la puerta de entrada de la Plaza de la Villa, donde estaba prevista la celebración de una comisión extraordinaria de Seguridad para que el que fuera secretario general de Coordinación de Alcadía diera explicaciones sobre su presunta implicación en el espionaje de Ayuso mediante uso fraudulento de recursos municipales. ¿Se presentará Ángel Carromero? Se preguntaban los grupos de la oposición en Cibeles que habían solicitado su comparecencia este lunes. Lo cierto es que daban por sentada su ausencia, dado que el Partido Popular argumentó la semana pasada -y sigue defendiendo- que dejó el cargo el jueves pasado, día 17 de febrero.

Finalmente, el Secretario General del Pleno en el Ayuntamiento de Madrid ha pospuesto la convocatoria, como pronto al día 28 de febrero, alegando una irregularidad en los plazos. Todos los grupos municipales, excepto Más Madrid, han apoyado la decisión del secretario. Pero Ciudadanos, igual que Más Madrid, reivindica la comparecencia de Ángel Carromero mientras esté en el cargo.

Según ha recordado esta mañana el concejal del partido naranja Mariano Fuentes, la dimisión que presentó el jueves pasado Ángel Carromero "no ha sido efectiva porque tiene que ser convalidada y validada por la Junta de Gobierno del próximo jueves (24 de febrero)". A la pregunta de si teme que en la próxima convocatoria no acuda porque su cese se haya hecho efectiva, Fuentes ha respondido que "ese es el riesgo que se corre al hacer las cosas mal". En todo caso, desde Ciudadanos continuarán pidiendo todas las explicaciones. "Si no ha podido ser ahora tendrá que ser obligatoriamente en una comisión de investigación o bien en una nueva comisión extraordinaria de portavoz, seguridad y emergencias donde respetando los plazos".

Más Madrid ha dado un paso más allá. Su portavoz ha presentado el papel que Alcaldía hizo llegar a la oposición el pasado viernes 18 para justificar que Ángel Carromero no tuviera que comparecer sobre el presunto espionaje. En dicho documento, el alcalde José Luis Martínez-Almeida firma la cesión de su coordinador general a siete días vista. "Los papeles que desde Alcaldía se nos ha dado a la oposición son un bochorno institucional que no podemos tolerar", ha denunciado Rita Maestre.

Documento que envió el PP a la oposición el viernes, 18 de febrero. Más Madrid

Más Madrid se ha autoproclamado "la única fuerza de la oposición al Gobierno de Almeida" después de haber sido el único grupo político que se ha opuesto a posponer la comisión. "Era tan legal como todas las comisiones extraordinarias y urgentes, como la de Presupuestos, el consejo extraordinario de la EMVS". En este sentido, Rita Maestre ha instado a PSOE, Recupera Madrid y Vox a dar explicaciones de "permitir que una persona que debe muchas explicaciones a los madrileños se haya ido de rositas", ha dicho en relación con el acuerdo casi unánime de posponer la comisión.

Mientras Vox se mantiene al margen de la polémica, PSOE y Recupera Madrid se han alineado con el PP en su argumento de que el cese se hizo efectivo la semana pasada. "Esta comisión se convocó cuando ya no era personal del Ayuntamiento de Madrid y con un informe contrario de la Secretaría General del Pleno. Carromero se le podrá convocar y podrá venir o no porque no está obligado", ha señalado la socialista Mar Espinar.

Aún sorprende más la reacción de Recupera Madrid, el grupo que había solicitado la comisión extraordinaria de este lunes. "Una vez que deja de ser cargo no está obligado a comparecer, aunque debería hacerlo y debería exigírselo Almeida", ha apuntado la portavoz Marta Higueras.