Tu horóscopo diario: sábado 19 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 19 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una noticia que esperabas hace tiempo llega y te hace muy feliz. Quizá sientas algo de vértigo ante ella, pero lo cierto es que por fin obtienes lo que deseabas. No debes de tener miedo ante lo que vendrá, porque tendrás muchas opciones a partir de ahora.

Tauro

No te empeñes en pensar que nadie reúne los requisitos que buscas a la hora de encontrar pareja. Es posible que haya llegado la hora de rebajar un poco las expectativas, no ser tan exigente y dejarte llevar por el corazón y no por la razón.

Géminis

Volverás a sentir hoy una sensación muy especial, algo que te conmueve o te gusta y quizá está relacionado con algo que hace tiempo no hacías y que te permite respirar libremente. Déjate llevar por todas esas sensaciones que te hacen mucho bien.

Cáncer

Se renueva hoy tu capacidad de estar a la altura de las circunstancias en reuniones o eventos sociales en los que tengas que mostrar tus virtudes más sociales, esas que hace que todos quieran estar a tu lado. Tu conversación será chispeante, divertida.

Leo

Este fin de semana te lo planteas para descansar y tomar fuerzas, ya que físicamente notas que necesitas ese freno físico, parar un poco, respirar hondo y no exigirte tanto movimiento ni tantas actividades. Te vendrá bien la calma.

Virgo

Cuida de no enfadarte por un súbito ataque de envidia o un choque de egos con una amiga o un amigo que presumirá de sus logros profesionales. Deja que lo haga sin preocuparte lo que piensen los demás. Tu sabes cual es la verdad del asunto.

Libra

Hoy será una jornada en la que los asuntos de salud, quizá de un familiar, te harán estar pendiente de ellos más que de otras cosas más divertidas. No es hora de pensar en ti, sino de estar donde más se te necesita. Tómatelo con filosofía, no te queda otra opción.

Escorpio

Cierta parte de tu carácter que a veces es un tanto brusco y quizá un poco de obstinación estarán muy presentes hoy en todo lo que hagas, pero no es lo ideal que te empeñes en algo que no tiene sentido. Debes gestionar esta actitud mucho mejor.

Sagitario

Cambias tu opinión sobre una persona a la que hace poco que conoces, como un vecino o un compañero de algún grupo, con la que habías empezado con mal pie. Un momento de relax, un café o una pequeña charla te darán pie a recomenzar con más empatía.

Capricornio

Tu mente estará dispuesta a funcionar como una auténtica esponja y recibir información de cualquier clase. Aprenderás mucho de alguien tan sólo con observarle, seguir sus pasos. La tecnología, y sobre todo las redes sociales, te vendrán bien.

Acuario

Es importante que te plantees que clase de relación tienes y si está encaminada cada vez más a la dependencia y te obliga a estar en disposición siempre de hacer lo que diga esa persona. No es nada sana, debes examinar todo con lupa.

Piscis

Hoy te apetecerá colaborar en algo social o ayudar en algún grupo. Aprovechar el tiempo libre será tu máxima para hoy y lo vas a hacer, ya que, aunque estés sin ocupaciones laborales, no vas a dejar de organizar algún tema interesante.