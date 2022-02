La rehabilitació de la Casa dels Bous finalitzarà a final d'any

Així ho ha anunciat hui la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, en compartir amb el veïnat dels Poblats Marítims l'evolució i previsions de terminis d'aquesta intervenció així com de la recuperació i adequació de l'antic escorxador, com a nou arxiu de l'esmentat barri, i d'una iniciativa de divulgació del patrimoni històric i artístic de la zona.

Sobre aquest tema, ha explicat que l'Ajuntament treballa actualment en aquests tres projectes finançats amb fons europeus destinats per a desenvolupar Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).

Tello ha presentat hui en l'Escorxador del Cabanyal, "on va nàixer la consciència veïnal de reivindicació i lluita compromesa", les actuacions desenvolupades a càrrec dels denominats fons EDUSI "per a fer valdre i potenciar al màxim el barri del Cabanyal, així com per a reivindicar el ferm compromís que l'Ajuntament de València té amb el seus Poblats Marítims".

En eixe sentit, ha destacat que el treball de rehabilitació de l'edifici de l'antic Escorxador del Cabanyal, amb la compra de mobiliari, la dotació de compactes i material d'arxiu, faran d'aquest immoble "un verdader Arxiu viu del barri". "Cal recordar, que no era un simple edifici amb valor patrimonial. El seu valor sentimental supera amb escreix els 110 anys d'història que acumula", ha ressaltat.

Per açò, ha assenyalat que en aquest enclavament del carrer de Sant Pere, "espai simbòlic de la resistència veïnal contra la degradació i enderrocament de part del Cabanyal, en plena zona zero del barri", s'ha engegat "una complexa maquinària, abordada des de diferents vessants, per a fer realitat aquest arxiu històric i centre d'interpretació del barri".

En eixe sentit, ha agraït la donació de fons documentals privats que seran objecte de catalogació i digitalització i comptarà amb assistència tècnica d'una cooperativa. "Per a nosaltres és molt important que no es tracte d'un mer arxiu documental, sinó més prompte d'un projecte d'interacció, perquè els veïns i veïnes del barri elaboren un relat dinàmic i una línia d'actuació i activitats per a l'espai", ha destacat.