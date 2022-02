Antifrau aprova el seu codi ètic i el sotmetrà a un comité majoritàriament extern

Aquest codi regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que ha d'observar el personal, especialment pel que fa al conflicte d'interés, detalla l'entitat independent.

Es tracta d'un instrument intern d'autorregulació i d'obligatòria observança que s'estructura en set capítols, 40 articles, una disposició addicional, una altra transitòria i dos finals.

En el capítol III es regula el règim d'incompatibilitats a aplicar al personal, la gestió del conflicte d'interés o l'obligació de presentar declaracions responsables com a mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i normes de conducta.

Les declaracions responsables seran presentades la direcció de l'agència i en elles s'arreplegarà l'activitat i titularitat de béns, obligacions i drets patrimonials, així com una declaració anual de rendes percebudes.

En el capítol IV es preveu la creació d'un comité d'ètica que vetlarà per l'adequada aplicació del codi i ajudarà a solucionar totes les controvèrsies. Estarà format per un màxim de quatre persones: tres d'elles externes a l'AVAF (professionals de prestigi en l'àmbit de la defensa de l'ètica, la integritat i la transparència pública, almenys una de les tres jurista) i una integrant del consell de participació de l'agència.

En aquest comité d'ètica també s'integrarà una persona funcionària d'Antifrau, triada aquest mateix divendres en votació secreta entre el personal.

DENÚNCIES ANÒNIMES

Seguidament, el capítol V regula la bústia interna de denúncies com a canal per a la seua recepció i per a la remissió de consultes dirigides al comité d'ètica. Es garanteix la confidencialitat dels denunciants i es preveu la possibilitat de realitzar denúncies anònimes.

En el capítol VI s'arrepleguen les conseqüències derivades d'un incompliment del codi ètic, on es distingeix entre conducta sancionable i reprotxable èticament, mentre el VII fa menció a les accions de difusió i de formació que es duran a terme per a donar a conéixer l'existència del codi.