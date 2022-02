Puig lamenta la "frivolitat" del PP i creu que "estan fent molt de mal a la política"

Així s'ha pronunciat Puig a la Vila Joiosa, on ha remarcat que "hi ha massa frivolitat entorn d'aquesta qüestió" i ha subratllat que "la política és l'única manera de poder construir societat". "No és negativa, tot el contrari, però és com el colesterol: hi ha bona i mala política".

Respecte a la situació a Madrid, ha asseverat que "a la Comunitat Valenciana estem en una altra història", ja que "ni se sap d'investigacions, ni de corrupció". "Ja s'ha superat eixa etapa i no volem tornar", ha agregat.

En aquest sentit, ha defès a la Comunitat Valenciana com un "espai d'estabilitat" i un "entorn favorable a la creción de treball" mentre "uns altres estan preocupats d'altres coses".