València inverteix 10.000 euros en dos iniciatives per a acabar amb la LGTBIfòbia a l'esport

La regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucia Beamud, ha visitat l'Estadi d'Atletisme del Turia, en el tram III del riu, unes instal·lacions on el club esportiu 'Samarucs LGTBI+' entrena per a la disciplina esportista de taekwondo.

L'edil s'ha reunit amb representants del club en la jornada prèvia al 'Dia Contra la LGTBIfòbia a l'esport' i els ha concedit una ajuda de 4.000 euros a aquesta entitat i una altra de 6.000 euros al club esportiu 'Dracs', de característiques similars.

Beamud, en un comunicat, ha manifestat que des del consistori defenen "un esport lliure de tot tipus de discriminació" i ha assenyalat que, malgrat que València és una ciutat "referent" en aquests temes, "encara hi ha qui pateix insults, desqualificacions o violència, verbal i física, per raó de la seua orientació sexual i per açò és tan important donar suport als clubs esportius que fomenten la visibilització del col·lectiu LGTBI a l'esport".

La regidora ha afegit que "qui està patint a causa d'insults, desqualificacions, bullying o qualsevol altre tipus de violència, ha de saber que ens té i ens tindrà de la seua part, tant en l'Ajuntament de València com a aquests clubs, que juguen un paper tan important".

Samarucs, amb el projecte esportiu LGTBI+, dona visibilitat al col·lectiu LGTBI en el món de l'esport, un àmbit "encara ple d'homofòbia i, per desgràcia, de persones que no s'atreveixen a fer pública la seua orientació sexual per la reacció de companys i companyes", amb activitats reivindicatives, socials i culturals, com per exemple, els 'Jocs Taronja'.

El consistori recalca que el club té com objectius en la ciutat de València millorar el benestar del col·lectiu LGTBI en lluitar contra la LGTBIfòbia i de la resta de la població en fomentar una convivència en la diversitat. A més, promouen hàbits saludables a través de l'activitat física i l'esport.

D'altra banda, l'Ajuntament, a través de la regidoria d'Igualtat i Polítiques LGTBI, ha aportat 28.700 euros a sis entitats diferents que promouen els drets LGTBI mitjançant les subvencions a entitats del col·lectiu.

"Mentre els partits d'ultradreta com Vox aconseguixen que els governs del PP retallen diners en igualtat i drets LGTBI en les ciutats on governen, com en el cas d'Alacant, a València apostem de forma decidida per fomentar els drets de totes les persones i per ser una ciutat oberta, diversa i sense complexos que, a més, és el que vulgues i desitja el conjunt de la societat valenciana", conclou Beamud.