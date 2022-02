Oltra qualifica de "sainet" la situació del PP: "És com una transmissió generacional de la corrupció"

En la seua compareixença setmanal després del ple del Consell, Oltra (Compromís) s'ha mostrat "perplexa i desolada" pel presumpte cobrament de comissions en un contracte d'emergència per a la compra de mascaretes vinculat al germà d'Ayuso a l'inici de la pandèmia. "He de recordar com estàvem a l'abril de 2020?", s'ha preguntat.

La també consellera d'Igualtat ha assegurat que va rebre amb "estupefacció" a aquestes informacions, ja que considera que un govern ha de centrar-se sempre en els ciutadans, sobretot els més vulnerables, i "pareix que en altres llocs no és la prioritat". Ha assegurat així que l'executiu valencià està "amb el cap a la feina" i "prenent decisions difícils per a preservar vides".

Ho ha comparat amb el "modus operandi" dels 'populars': "T'afilies i ja t'ensenyen açò, que es cobren comissions per a adquirir mascaretes a l'abril de 2020". És més, ho ha vinculat a "quan (Rafael) Blasco -exconseller de Cooperació amb el PP- robava diners als xiquets amb sida a Àfrica o les víctimes del terratrèmol a Haití".

"No farien faltada mascaretes a l'abril de 2020 en les residències, sobretot a les de Madrid?", ha recalcat, després del que ha tornat a mostrar-se "perplexa i certament desolada perquè açò alimenta un marc molt perillós per a la democràcia".

Al seu juí, genera un marc on "la gent rebutja la política" quan és la línia de defensa de la gent, sobretot la més vulnerable. Vulnerable, ha subratllat, ja siga per una pandèmia, per desigualtats econòmiques, per pertànyer a un col·lectiu minoritzat o per qüestió de gènere".

"La política és la línia de defensa de la gent i no pot donar aquests espectacles", ha insistit, per a advertir que "el més greu de tot és que els diners públics son sagrats". I ha lamentat que "només pensar que el que s'està publicant és cert, que va haver-hi una comissió per a comprar mascaretes", li causa "una desolació i una tristesa infinita".