Condemnen al treballador d'un centre comercial d'Alfafar per abusar sexualment d'una subordinada

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual el tribunal confirma la resolució dictada per un jutjat penal, que va condemnar a l'home al pagament d'una multa de 5.040 euros i d'una indemnització de 2.000 euros per a la víctima per un delicte d'abús sexual.

L'acusat -segons consta com provat en la sentència ratificada per l'Audiència- era cap i superior jeràrquic d'una dona en un centre comercial d'Alfafar en el qual tots dos treballaven.

El dia 24 d'agost de 2019, sobre les 17.30 hores, en el marc d'una discussió laboral que tots dos mantenien en l'establiment, l'home va portar a la treballadora a un quart apartat on, amb ànim libidinós, es va dirigir a ella, la va envoltar amb els braços, li va fer una abraçada i va començar a tocar-li les natges. La dona va denunciar els fets uns dies més tard, el 29 d'agost.

L'home va ser condemnat i, enfront d'açò, va presentar un recurs d'apel·lació en el qual apel·lava infracció de llei en impedir el dret de defensa respecte a que no va ser atesa la petició de suspensió de la vista per a l'estudi de l'informe psicològic aportat per la víctima; i error en l'apreciació de la prova en no existir prova de càrrec per a acreditar la seua participació en els fets.

El tribunal, després d'estudiar el cas, desestima el recurs. En primer lloc, assenyala que l'aportació de l'informe pericial psicològic practicat a la víctima i que va ser aportat en el juí no va vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva i igualtat d'armes a la defensa de l'investigat.

Sobre aquest tema, agrega que es va facilitar un temps prudencial previ a la vista per al seu estudi per part de la defensa i que el seu contingut no va resultar substancial ni va ser valorat com a decisiu o definitiu en el dictat de la sentència d'instància, per la qual cosa no va suposar cap tipus de desprotecció.

D'altra banda, en relació amb el recurs, l'Audiència adverteix que els arguments exposats per la jutgessa penal no es poden considerar erronis o incongruents, "sinó tot el contrari, contenint la resolució recorreguda una motivació adequada i més que raonada i exhaustiva respecte de la valoració i anàlisi de les proves practicades en el juí".

Així, sobre l'absència de prova de càrrec suficient per a sostindre la condemna, el tribunal assenyala que la sentència va valorar "de forma molt detallada" els testimoniatges prestats en el juí, especialment referits a l'acusat i la pròpia víctima, detallant la successió de fets i versions facilitades per tots dos en la vista". A més, recorda que la jutgessa no va apreciar animadversió per part de la víctima enfront del que era el seu cap ni va veure què tipus d'avantatge va poder obtindre amb la presentació de la denúncia.