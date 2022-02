El Botànic repudia la crisi del "vell i nou PP" i exigeix a Mazón que es plante i es "destape"

Així han valorat els síndics en Les Corts de PSPV, Compromís i Unides Podem les conseqüències que podria tindre aquesta disputa en clau valenciana, preguntats per la possibilitat que poguera acabar beneficiant a Vox.

El socialista Manolo Mata ha criticat el PPCV per triar "la corrupció vinculada a l'extorsió" posicionant-se del costat de Pablo Casado, que al seu juí recorda a l'època de la Kitchen, "l'espionatge d'Esperanza Aguirre" i "les cremes de Cifuentes". "És el mateix Partit Popular", ha recalcat, i ha lamentat que "el drama és que ataca directament el sistema democràtic i de partits", la qual cosa veu com un problema per a tota Espanya en poder aupar a Vox.

Davant aquest "disbarat", Mata ha instat Mazón i a el seu 'número dos', Mª José Catalá, a demanar "puresa, neteja i tranquil·litat", mentre ha defès el "contrast evident" amb el govern del Botànic després de "sis anys sense cap cas de corrupció". I ha asseverat: "No podem pensar que la política és tan sinistra".

En la mateixa línia, la portaveu de Compromís, Papi Robles, ha carregat contra els 'populars' per tindre una "addicció a la corrupció" i ser un partit "degradat" quan "porten temps intentant vendre que eren un altre PP". Ha confiat que "l'extrema dreta no tinga cabuda" en els governs i ha advertit que "cadascun haurà d'assumir la seua responsabilitat".

També la síndica d'UP, Pilar Lima, ha lamentat que açò "supera absolutament la ficció" i ha titlat al PP d'"organització mafiosa, criminal i corrupta", per la qual cosa ha demanat arribar fins al final. "És igual el terreny: Mazón i Catalá són eixe PP", ha recalcat, advertint que suposa "un perill per als valencians" i exigint al líder del PPCV que "isca de la cova i es destape".

Preguntada per si veu "misogínia" en aquest tipus de casos del PP, en al·lusió a l'expresidenta del PPCV Isabel Bonig, Aguirre o Cifuentes, Lima ha resolt que és igual si aquestes pràctiques les protagonitzen homes o dones, encara que ha remarcat que no són maneres d'actuar feministes i que "Ayuso s'envolta d'homes en el seu equip".