Els pobles amb menys habitants rebran el triple del Fons de Cooperació Municipal 2022

Així ho ha acordat la comissió de coordinació del fons, reunida aquest dijous per a donar a conéixer la distribució amb la secretària autonòmica de Cohesió Territorial, Elena Cebrián; el director general d'Administració Local, Antoni Such, i la directora general d'Agenda Valenciana Antidespoblación, Jeannette Segarra, al costat de representants de les diputacions de València i Castelló i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), informa l'administració autonòmica.

En aquesta edició, el criteri d'aportació als municipis més xicotets s'ha triplicat i passa de 3.000 euros a 10.000 euros mínim per ajuntament. Aquest canvi respon les pretensions de les localitats que pateixen desigualtats, la qual cosa permetrà millorar la seua liquiditat econòmica.

Des de l'engegada del fons en 2016, la Generalitat ha injectat als ajuntaments un total de 240 milions d'euros de manera progressiva i incondicionada, quantitat a la qual se sumen els 40 milions de 2022. "El govern valencià compleix amb el seu compromís amb els municipis per a dotar-los de finançament estable que repercuteix en qualitat de vida de la ciutadania i en qualitat dels servicis", ha asseverat el responsable d'Administració Local.

Un any més, Such ha agraït la col·laboració voluntària de les diputacions de València i Castelló, que amb les seues aportacions addicionals al fons completen la millora del finançament local. Per contra, ha tornat a instar a la d'Alacant a sumar-se per a "atendre les reivindicacions del municipalisme" i ajudar els ajuntaments de la seua província: "Sentim molt que se seguisca discriminant de manera activa als municipis d'Alacant".