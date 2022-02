Salvador Illa, tras reunirse con Aragonès: "Sería un error que Cataluña no fuera a la Conferencia de Presidentes"

La reunión de este miércoles por la tarde entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de la oposición, Salvador Illa, ha servido para que el primer secretario del PSC le presente al jefe del ejecutivo catalán un documento con 43 puntos para la generación de prosperidad y para la mejora del autogobierno y de la financiación para Cataluña.

En el encuentro, que ha sido cordial y franco, ha explicado Illa, este le ha trasladado a Aragonès la necesidad de «un cambio de rumbo urgente» en la comunidad y de construcción de una «alternativa abriendo un diálogo» mediante una política de 'mano tendida' más allá de las discrepancias ideológicas. «Ya hay otros que hacen oposición por mi», aseguraba Illa por la mañana en Catalunya Ràdio, pocas horas antes del encuentro en el Palau de la Generalitat.

De estas 43 propuestas condensadas en un documento de 11 páginas, Illa ha destacado en una comparecencia posterior la de un Pacte Nacional per la Llengua y por la convivencia lingüística con el fin de «proteger, incentivar e incrementar el uso de la lengua catalana y a la vez preservar la riqueza que ofrece el hecho de ser una sociedad plurilingüe».

A favor de los Juegos Olímpicos de Invierno

También la idea de creación de un plan para garantizar la seguridad en los barrios, pueblos y ciudades catalanes y otro para abordar la problemática de las ocupaciones de viviendas. Así como la apuesta por convertir el Aeropuerto de Barcelona en un «verdadero» hub internacional y por la candidatura catalana para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030.

🗣 @salvadorilla: “He traslladat a Aragonès que Catalunya necessita un canvi de rumb”.



📄 Hem lliurat a Aragonès 43 propostes concretes, organitzades en 3 grans eixos:



1️⃣ Generació de prosperitat compartida

2️⃣ Millora de l’autogovern

3️⃣ Aconseguir un millor finançament#PSC/❤️ pic.twitter.com/bQaYm62Ga6 — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) February 16, 2022

Respecto a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, Illa se ha mostrado partidario de que esta se celebre «cuando haya temas maduros para ser abordados»

El líder de la oposición se ha mostrado partidario de la participación de Cataluña en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el próximo viernes 25 de febrero en la isla de La Palma y ha confiado en la utilidad de la celebración de una nueva reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el Govern catalán. Aunque durante la reunión, ambos dirigentes no han tratado directamente estas dos cuestiones, Illa sí que ha afirmado a su salida que Aragonès «debería estar» el día 25 en La Palma. "Sería un error que Cataluña no fuera a la Conferencia de Presidentes. Me sabría mal que el Govern no estuviera», ha recalcado.

El president catalán ha asegurado que, de momento no tiene previsto asistir a dicha Conferencia de Presidentes, dado que «en el orden del día no hay ningún punto de acuerdo», únicamente «valoraciones». Respecto a la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, Illa se ha mostrado partidario de que esta se celebre «cuando haya temas maduros para ser abordados».