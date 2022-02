Gómez diu que "molt bona part" del deute del circuit de F-1 serà assumida pels propietaris del sòl

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera després del "procés d'avaluació" que hi ha hagut a partir dels contactes mantinguts amb els propietaris del sòl per a abordar el pagament dels costos d'eixe traçat.

La també portaveu socialista en el consistori ha realitzat aquestes declaracions en la trobada que ha mantingut amb els mitjans de comunicació per a presentar el seu projecte com a secretària general del PSPV-PSOE en la capital valenciana, en al·ludir al PAI del Grau i preguntada per les negociacions amb els propietaris del sòl i amb la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

La responsable municipal, que ha recordat que el consistori està negociant amb els propietaris dels terrenys el pagament d'eixe cost, va apuntar la passada setmana que la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana està ultimant un acord amb ells perquè assumisquen el deute repercutible per la construcció del circuit.

Així mateix, va assenyalar, com ha reiterat aquesta jornada, que la part d'eixe muntant que no es puga repercutir als propietaris haurà de ser assumida per l'administració autonòmica. En aquest sentit, ha insistit en la "responsabilitat" de la Generalitat per ser qui va iniciar la F-1 i qui després va decidir rescindir el seu contracte.

"Va ser la Generalitat valenciana, anunciat pel president Paco Camps, qui va iniciar la Fórmula 1. I va ser la Generalitat valenciana qui posteriorment, de manera unilateral, va rescindir el contracte. Per tant, la responsabilitat jurídica i la responsabilitat patrimonial d'eixes càrregues és de la Generalitat", ha exposat.

Igualment, ha repetit que l'Ajuntament de València no ha de pagar eixe deute, ja que la ciutat "només va ser seu" de l'esdeveniment esportiu. Sandra Gómez ha destacat que en la reunió que la passada setmana va mantindre amb la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a iniciar els contactes encaminats a impulsar un nou conveni per al PAI del Grau, es deixe "molt clar qual era la postura" del consistori.

Respecte a la negociació amb els propietaris, la vicealcaldesa ha precisat que "el que hi ha hagut ha sigut un procés d'avaluació" durant el qual s'han fet "informes tècnics tant d'enginyers d'obres i camins com del servici d'obres i infraestructures de l'Ajuntament" encaminats a "eixa estimació".

"Això ja està quasi tancat, tot esperant formalitzar-ho ja definitivament", ha explicat Gómez, que no ha parlat de xifres. No obstant açò, ha apuntat que "pot anunciar i garantir que molt bona part" del cost del circuit "serà assumit pels propietaris".

La responsable municipal ha repetit que eixe deute és part de la "herència enverinada" del PP després dels seus anys de govern i de la "nefasta gestió" que va fer del circuit de F-1. "Hui és un problema per a les administracions públiques" valencianes, ha lamentat i ha censurat que s'indicara en el seu moment que aquest traçat "no anava a costar res" als valencians.

AL·LEGACIONS DE L'AJUNTAMENT

"Qui pagarà els costos serà en primer lloc els propietaris que desenvoluparan el sector" i després "la Generalitat", ha plantejat, a més de criticar que des de l'administració autonòmica es busque "expandir l'herència enverinada que ha rebut".

"Ha de ser la Generalitat qui assumisca la resta del deute", ha manifestat, a més d'apuntar que "no tot el projecte d'urbanització del circuit pot ser assumit pels propietaris".

A continuació, la vicealcaldesa ha al·ludit a l'informe elaborat sobre aquest assumpte pel Consell Jurídic Consultiu (CJC) i ha dit que aquest "admet totes les al·legacions de l'Ajuntament i resol negativament les pretensions de la Generalitat d'anul·lar el conveni o de responsabilitzar a l'Ajuntament del deute de la F-1".