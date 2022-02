Ford Almussafes modifica de nou el calendari d'ERTO per la inestabilitat de subministraments

Així ho ha comunicat l'empresa durant la Comissió de Seguiment de l'ERTE, reunida les 13.00 hores d'aquest dimecres, amb la finalitat de canalitzar i resoldre incidències, segons ha informat el sindicat UGT en un comunicat. Es tracta de l'expedient per a les plantes de vehicles i departaments auxiliars, de 15 dies laborals de parada completa, acordat per al primer trimestre de l'any i que afectarà a 4.764 treballadors.

En concret, en Operacions de Vehicles, el divendres 18 de febrer pararà el sistema A en torn de matí, mentre que el dilluns 21, inicialment previst com ERTO, treballaran tots els sistemes i torns.

A través de la línia de supervisió s'informarà als empleats afectats. En els altres dies previstos d'ERTO per a Vehicles, no hi ha canvis de moment.