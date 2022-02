Rafa Lahuerta: "Escriure és una passió barata, que no provoca malestar als altres i que no afegeix soroll"

Així ho ha assegurat l'autor de 'Noruega', el major èxit recent de la literatura en valencià, durant la seua intervenció en la Trobada d'Escriptors de la Biblioteca Valenciana.

Lahuerta se sent el marmessor d'Albert Sanchis, el personatge protagonista de 'Noruega', que va escriure com "un repte personal", per a divertir-se en les meues estones lliures i per a veure "fins a on arribava".

Les xifres de vendes del llibre li han mostrat que les aventures del protagonista li han portat bastant lluny i a convertir-se en un fenomen literari. Fins avui ha venut més 10.000 exemplars, es va alçar com l'escriptor més cobejat en la passada Fira del Llibre de València i el deixant segueix ascendent ara que s'ha traduït al castellà, destaca la Conselleria de Cultura en un comunicat.

"Em venia de gust escriure sobre el pas del temps, la solitud, la por a morir, la pròpia ciutat, l'amor, l'atzar, la naturalesa de l'escriptura", ha asseverat.

"El més important per a mi -ha continuat- ha sigut el procés creatiu, trobar la veu del narrador, fer-ho en valencià, donar-li consistència, dotar de vida als personatges, traslladar al paper de manera convincent eixa ciutat que jo tenia al cap i que no necessàriament ha de ser la ciutat que els altres recorden".

València apareix a 'Noruega' com una protagonista més. "En la novel·la hi ha una voluntat clara d'inventar-me o recrear la meua pròpia València, la que veig, la que intuïsc, la que evoque. És una necessitat personal. Em fa sentir viu. M'agrada recórrer la ciutat i traslladar-la al paper. M'agrada mitificar escenaris quotidians", ha declarat.

Lahuerta ha constatat en el seu llibre l'evolució de la ciutat des de la dècada dels huitanta fins a l'actualitat. "Abans hi havia ruïnes i ara hi ha solars. Abans hi havia bars i ara hi ha franquícies. Abans podies comprar el periòdic de matinada en La Glorieta i ara quasi ningú compra el periòdic en cap lloc. Ara hi ha més servicis en els barris i els drets de les persones estan contemplats i respectats. La ciutat es transforma tot el temps, a vegades per a bé, a vegades per a mal", ha resumit.

"DONAR LES GRÀCIES I ESCOLTAR"

Així mateix, ha admès que "quan un autor té la sort tan immensa que un lector faça seua una obra de ficció, el millor que pot fer és donar les gràcies i escoltar".

És conscient que hi ha estímuls i interferències que resulten més atractives que obrir un llibre i la seua aportació a la lectura és "intentar escriure històries que generen interés i seguir llegint, perquè jo sí necessite llegir".

Rafa Lahuerta, autor també de 'La balada del bar Torino', ha mantingut una xarrada amb els alumnes dels instituts de Secundària de València Sorolla, Barri del Carme i Balears, la Universitat Popular de Benimaclet i el IES Ausiàs March de Manises. L'escriptor ha estat acompanyat per la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga.