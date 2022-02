Cvirus.- Puig creu que han de rebaixar-se totes les restriccions i quarantenes però "des de la prudència"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimecres que, en aquest estadi de la pandèmia, han de rebaixar-se progressivament totes les restriccions i les quarantenes, "però des de la prudència", doncs -segons ha afegit- "encara açò no s'ha acabat".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de presidir a Castelló la firma de la declaració d'intencions per a la creació de l'Espai de la Música de Castelló de la Plana, entre el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i l'alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco.

El cap del Consell ha recordat que s'avança cap a una normalitat millorada. "Hem d'aprendre lliçons de la pandèmia en tots els àmbits, i aprendre a ser prudents", ha dit.

Puig ha indicat que la desescalada s'està produint i cada dia que passa s'avança en la baixada de restriccions. Sobre aquest tema, ha assenyalat que dilluns que ve o dimarts hi haurà una reunió de la comissió interdepartamental "per a veure, vista la situació de desacceleració de la pandèmia, si podem obrir altres circumstàncies de restriccions".

"Estem en una situació molt positiva, doncs estem en 0,62 de reproducció, quan hem estat en més del doble, i hui estarem vora 1.200-1.300 persones", ha apuntat el president de la Generalitat, qui ha afegit que "òbviament el procés de desacceleració de les restriccions és imparable".

FULL DE RUTA "MOLT CLAR"

Així mateix, Puig ha recordat que la Comunitat Valenciana ha tingut un full de ruta "molt clar" en aquest temps, "que és intentar no polemitzar ni generar confusió", i per açò -ha dit- sempre ha estat coordinada amb l'Estat.

"Òbviament, en aquest estadi de la pandèmia, han de rebaixar-se totes les restriccions i les quarantenes, però des de la prudència perquè no podem oblidar que, encara que hi ha menys contagis que la setmana passada, hi haurà contagis i persones que estaran a l'hospital i a l'UCI i que moriran d'aquesta malaltia", ha subratllat.

"No es tracta de dir que s'ha acabat, doncs encara no s'ha acabat", ha conclòs Puig.