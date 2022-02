La Fundació FULL i l'operadora aproop! telecom signen un conveni per a promoure la lectura, especialment en valencià

En virtut d'aquest nou acord oferirà condicions especials a les sòcies i socis de les entitats que conformen el patronat de FULL, que així podran gaudir amb interessants avantatges d'un servei de telefonia mòbil i Internet que dona atenció al client en llengua valenciana i es gestiona des del propi territori, i contribueix així a engrandir el teixit cultural i empresarial de la Comunitat Valenciana.

A més, aproop! telecom dotarà de servei i infraestructures de telecomunicacions als membres del patronat, facilitant així la tasca de promoció de la lectura que porta endavant la fundació.

Per la seua banda, Fundació FULL difondrà entre les entitats amb qui treballa a diari els avantatges dels productes i serveis que ofereix una empresa de proximitat com aproop!, i facilitarà la presència d'aquesta als diferents esdeveniments que organitza, com per exemple exposicions, congressos i jornades dedicades al món editorial i la difusió de la cultura valenciana.

Segons destaquen des de l'operadora, gràcies a aquest acord aproop! ha estat present a l'última edició de la Plaça del Llibre celebrada a Alacant, aparador clau de la literatura en valencià que en aquesta ocasió ha rebut la visita de més de 3500 persones durant un cap de setmana en què l'operadora ha pogut conéixer de primera mà la situació actual i les novetats del sector.

El conveni signat amb FULL permet a aproop! seguir avançant per a establir-se com a "un agent dinamitzador de la cultura valenciana" mitjançant la participació en les principals cites socioculturals del territori per tal de "sumar esforços en la tasca de preservació de les tradicions pròpies".