El 80% dels agressors sexuals són coneguts per les seues víctimes i no presenten antecedents penals, segons un estudi

El 80% dels casos d'agressió sexual a Espanya corresponen a atacants coneguts per les seues víctimes que no presenten antecedents penals, segons revela un treball del grup per a l'estudi de les Violència Sexuals (Sexviol) -format per investigadores de quatre universitats públiques espanyoles, entre elles la Universitat de València (UV)- amb dades entre 2016 i 2018.