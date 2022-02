Tu horóscopo diario: miércoles 16 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 16 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Apuestas por algo que realmente es un riesgo desde el punto de vista profesional, pero tu estrategia va a darte buen resultado, aunque tendrás que calmar cierta impaciencia. El tiempo corre a tu favor y eso debes de tenerlo muy en cuenta.

Tauro

Es posible que te apene, pero hoy recibes una lección porque alguien te demuestra que no debes confiar en esa persona. Ya son varias las veces que te ha dejado en la estacada, así que olvídate de ella o de él. Mira por tus intereses.

Géminis

Debes procurar que tus actitudes dejen de ser tan poco empáticas con algunas personas de la familia ya que, a pesar de lo que te empeñas en creer, no llevas la razón y tu postura, a larga, te va hacer mal. Es algo de lo que te puedes arrepentir.

Cáncer

Ahorras energías si hoy te propones no entrar en ninguna discusión que no tenga que ver contigo. Tienes cosas mejores que hacer y actividades en las que puedes volcarte y pasarlo bastante bien. Olvida las cuestiones que no son de tu incumbencia.

Leo

La Luna llena estará hoy en tu signo y eso te lleva a plantearte ciertos escenarios más optimistas y en los que te encuentras más a gusto, sobre todo en lo que tiene que ver con las emociones. Algo mejora en tu interior y estás más acorde con lo que sucede.

Virgo

Hay un cambio de rumbo en lo profesional y aunque en un primer momento esto te va a molestar, porque el orden es muy importante para ti, lo cierto es que después vas a saber sacarle muy buen partido. Vas a sufrir ciertos reajustes.

Libra

Te enteras hoy de un evento o una reunión en la que te gustaría estar porque sabes que hay alguien con quien te interesa contactar. No te quedes sin hacer nada, actúa, busca a quien te pueda invitar para conseguir esos contactos. Sin miedo.

Escorpio

Quizá tu comportamiento de hoy rompa los esquemas de alguien que no está acostumbrado a ver cómo actúas. Es cierto que en muchas ocasiones es demasiado contradictorio. Pero forma parte de tu encanto y debes utilizarlo con sabiduría.

Sagitario

Intenta ser muy prudente a la hora de hablar con algún superior. Esto te va a llevar a ganar muchos puntos con alguien que es muy meticuloso y poco amigo de chismorreos. Valorará tu actitud sobria y sin estridencias de ninguna clase.

Capricornio

Si subestimas las palabras que te diga hoy tu pareja o un buen amigo, te estarás haciendo un flaco favor. Alguien que te aprecia mucho te hará ver que debes empezar a abrir tu mente y escuchar a los demás. Es muy importante para ti ahora.

Acuario

Si has decidido cuidarte un poco más y poner atención a esos puntos débiles, como la espalda, no lo hagas en manos de cualquiera, ojo. Es muy importante que busques a alguien que tenga garantías. Tu salud es más importante que el dinero.

Piscis

Lo que has dejado en otro lugar o en otro país, quizá ya no va a volver, no está más en tu vida y eso es algo que debes asumir cuanto antes. Busca lo mejor de lo que tienes en tu presente para recomenzar. Puedes hacerlo si confías en ti.