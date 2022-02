La Diputació de València premia l'ús del valencià al comerç local

'Endavant, l'atenem en valencià!' és la tercera convocatòria a aquest efecte, i com les anteriors, té per objectiu valorar i guardonar l'ús de la llengua pròpia en els establiments comercials. Les bases de les ajudes es poden trobar en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dilluns 14 de febrer.

En total són 34 ajudes per a la concessió de premis a l'ús del valencià en el comerç local, que seran subvencionades al huitanta per cent, i l'import del qual està estipulat en un màxim de 3.200 euros.

Com explica la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, és "un al·licient més per al comerç local, amb l'objectiu d'ajudar el sector i a més, defensar l'ús del valencià en els establiments".

De fet, les subvencions a ajuntaments per a la concessió de premis a l'ús del valencià en el comerç local han passat de 80.000 euros en 2021 a 108.800 en 2022, "una clara aposta amb quasi 30.000 euros més, la qual cosa suposa un 36% d'increment en les ajudes al comerç local que usa el valencià en els seus establiments, més tenint en compte el bon acolliment que va tindre la convocatòria de 2021", ha subratllat la diputada Dolors Gimeno.

En la valoració del premi s'inclourà la utilització del valencià en la retolació, en la senyalització interna, en la documentació administrativa, en el marxandatge i en les xarxes socials.

PREMIS

Els ajuntaments sol·licitants podran organitzar els premis d'acord amb la seua realitat socioeconòmica, però hauran de considerar, com a mínim, una d'aquestes modalitats: premi al comerç local per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, borses, dissenys...); o bé com a premi al comerç local per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, xarxes socials, programari de gestió, adaptació en noves tecnologies...).

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha elaborat una guia informativa sobre els procediments que cal seguir per a convocar els premis i demanar la subvenció, juntament amb models de documents.

Tota la informació pot consultar-se en el següent enllace