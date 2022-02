Galiana, obert a debatre que una fallera desfile de saragüell i a "acoblar" el reglament a la realitat

Galiana ha assenyalat que la JCF té un reglament que "porta vint anys sense canviar-se", ha destacat que ell va impulsar en l'assemblea de presidentes i presidents de falla que aquest document "es començara a modificar" i ha precisat que aquest col·lectiu va votar "a favor" d'eixa revisió, que s'haurà d'abordar en un congrés faller.

"Crec que és un reglament que s'ha d'acoblar a la realitat actual. És un reglament que comença ara els tràmits per a la modificació", ha afirmat l'edil preguntat per la parella de falleres que reclama que una d'elles puga desfilar en l'ofrena amb vestimenta masculina.

Així mateix, el responsable municipal ha afirmat que els membres de la JCF estan "oberts" a debatre i negociar "qualsevol debat que estiga en el carrer o en el món faller o qualsevol cosa que es vullga introduir". "Evidentment, estarem oberts a debatre-ho, a negociar-ho i a proposar-ho", ha apuntat.

Carlos Galiana ha comentat que fins ara no s'ha canviat eixe reglament "perquè ningú ha comunicat absolutament res" i el món faller ho assumeix. "Crec que és una qüestió que es fa, per dir-ho d'alguna manera, en el món faller per inèrcia", ha exposat.

"Potser ningú ha caigut", ha afegit respecte a la proposta plantejada respecte a la vestimenta en l'ofrena. "Crec que és una cosa com a moltes altres que estan en el reglament; les falles funcionen així i ningú havia alçat la veu", ha postil·lat.

Galiana ha afirmat que aquestes dones no s'han posat en contacte amb la JCF per a exposar el seu cas i que tampoc ho ha fet la seua comissió. "No tenim cap comunicació, ni per part d'elles ni per part de la comissió que ens indique quina és realment la problemàtica que plantegen", ha detallat, alhora que ha considerat que quan es tinga eixa comunicació es podrà "valorar què es pot fer i que no".

"Han alçat la veu ara i per açò s'està generant aquest debat que jo crec que que en tot cas sempre és ric" com succeeix amb "qualsevol tipus de debat siga d'aquesta o d'una altra qüestió" que "s'han de modernitzar i adaptar a la realitat", ha declarat l'edil.

"Qualsevol debat és ric al món faller. De fet, es produeixen contínuament i ara estem en el punt d'eixa modificació", ha repetit. Preguntat per la data en la qual podria dur-se a terme la modificació del reglament faller, el titular de Cultura Festiva ha insistit que s'està "en una fase molt inicial".

Carlos Galiana ha manifestat que en el congrés faller es podrà plantejar "aquest cas puntual" o "qualsevol altre tipus de cas" del que es tinga coneixement. "Volem portar a l'assemblea com serà el funcionament d'eixe congrés faller. Després es convocarà eixe congrés faller" en el qual "evidentment, el món faller s'haurà de pronunciar", ha dit.

Després d'açò, ha apuntat que les falleres que han plantejat desfilar una amb el trage femení i l'altra amb el masculí són "part d'eixe món faller", com ho és "la seua comissió, el seu sector i la seua agrupació", per la qual cosa "podran portar a debat aquesta proposta".

"NO S'HA SANCIONAT A NINGÚ"

Preguntat per si es pot aplicar alguna sanció a la comissió d'aquestes falleres o a elles mateixes si finalment desfilen amb trage femení i masculí sense contemplar-se per a les dones aquesta última possibilitat, ha al·ludit a la normativa aprovada per l'assemblea de presidentes i presidents i ha assenyalat que "ningú va introduir cap canvi" i ha assegurat que "en els últims anys no s'ha sancionada a ningú pel tema de la indumentària".

No obstant açò, el regidor ha indicat que "la normativa està ací". "Nosaltres aprovem una normativa, també a l'octubre o novembre per tota l'assemblea de presidents; va ser aprovada per unanimitat i ningú va introduir cap canvi. També puc dir que en els últims anys no s'ha sancionat a ningú pel tema de la indumentària, però és cert que la norma està ací", ha dit.

"Hi ha una normativa aplicada a l'ofrena. Per exemple, si les falleres desfilaren de quatre en quatre en comptes de cinc en cinc; si les falleres no anaren en el seu lloc, si el president fora destacat. La normativa és molt àmplia més enllà de la vestimenta. És una normativa molt àmplia que hem aprovat entre tots i totes i que comporta una vigilància".

Les falleres que plantegen la possibilitat que una d'elles vista de saragüell s'han fet ressò de la seua petició en les seues xarxes socials. Una d'elles, la que desfilarà amb el trage femení, considera "bastant 'heavy' i incongruent" que la seua parella no puga usar la vestimenta masculina "en ple segle XXI" i al·ludeix a les normes de la JCF.

EVOLUCIONAR "SENSE PERDRE LA SEUA ESSÈNCIA"

"La meua nóvia, Laura, pel fet de ser una dona, ha de vestir-se amb la indumentària 'femenina' sense sentir-se còmoda ni ara ni mai, amb faldilla, amb monyos", exposa. "Per què Laura no es pot posar en un acte oficial un saragüell o un torrentí -l'altre trage masculí- si no està faltant en cap moment a la indumentària valenciana. Per què l'han de sancionar", agrega.

La fallera pregunta també "per què de particular una dona pot portar pantalons" i "vestida de valenciana ha de portar faldilla", a més de donar les gràcies "per tot el suport" rebut després d'haver plantejat aquest assumpte. Afirma que adora les Falles i que entén que és "una tradició", però ressalta que "la societat evoluciona" i opina que "les tradicions també poden fer-ho, sense perdre la seua essència".