Cvirus.- La Pèrgola de Castelló tancarà aquest divendres com a punt de vacunació de reforç després de 33 jornades

El punt de vacunació instal·lat en la Pèrgola des del passat 22 de desembre per a reforçar el procés d'immunització en el Departament de Salut de Castelló tancarà aquest pròxim divendres després de 33 jornades, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Aquest punt es va activar després de la cessió i condicionament previ per part de l'Ajuntament per a agilitzar el procés de vacunació tant per a la tercera dosi com per a persones que no s'hagueren vacunat fins avui establint per a açò jornades de vacunació si cita prèvia. Així, el recinte ha acollit ja un total de 30 sessions i s'han inoculat 17.240 dosis des de la seua obertura. A açò se sumaran tres noves jornades de vacunació aquesta setmana.

Aquest ha sigut un dels punts abordats en la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) celebrada aquest dimarts en l'edifici del Menador. Així, la Pèrgola acollirà encara tres jornades més amb i sense cita prèvia per a aquest dimecres, dijous i divendres, després de les quals serà clausurat com a punt de vacunació.

EVOLUCIÓ EPIDEMIOLÒGICA

La reunió del Cecopal celebrada aquest dimarts ha abordat l'evolució epidemiològica en la ciutat. Segons les últimes dades fetes públics per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la incidència acumulada se situa en 2.251 casos a Castelló. El regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, ha explicat que en el Cecopal s'ha donat compte del descens registrat en el ritme de contagis.

També s'ha donat trasllat de les normes i recomanacions per a la realització dels actes de la Magdalena anunciades el dilluns per la Generalitat i que estableixen, entre altres coses, que l'ús de la mascareta serà obligatori per a les persones que participen i assistisquen a la Romeria, excepte per a les menors de sis anys. També serà obligatori l'ús de la mascareta per a les persones que assistisquen com a públic en altres actes com el Pregó, l'Ofrena, mascletaes i en aquells altres actes en els quals es donen aglomeracions.

D'altra banda, des de la Policia Local de Castelló s'han realitzat 37 denúncies aquest mes de febrer per incomplir mesures 'anticovid'. Entre elles, 23 per beure alcohol en via pública i sis per no portar mascareta quan el seu ús és obligatori.