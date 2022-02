Oltra sobre la investigació a càrrecs d'Igualtat: "És una cacera política de l'extrema dreta sense cap recorregut"

Oltra, en declaracions als mitjans, ha explicat que açò és "una querella de l'extrema dreta" i és "important saber-ho perquè determina el que està darrere". Sobre aquest tema, ha recalcat que en Les Corts ha donat totes les explicacions i "cada explicació ha tingut un paper darrere" i els grups de l'oposició han tingut "accés a tota aquesta documentació, totes les vegades que ho han demanat i tot el temps que han volgut" i fins i tot han pogut parlar amb les funcionàries. Per açò, "cap partit ha anat a denunciar perquè coneixen perfectament el cas".

De fet, ha recordat que la portaveu adjunta del PP Elena Bastidas, que ara ha demanat la seua dimissió, "fa molt temps que va dir que ho havia posat en mans dels seus advocats", però "si no ha presentat cap denúncia és que han vist que ací està tot clar i explicat".

Per açò, ha lamentat que el PP vaja ara a "rebuf i xuplant roda de l'extrema dreta" perquè, ha advertit, "això després té les conseqüències que té". "Si creuen que el correcte és portar la cacera política al jutjat, implicar a unes funcionàries professionals i tacar el nom de funcionàries públiques, si eixa és la manera que té el PP de fer política és que no tenen cap projecte per a aquest país, i açò s'està veient ací i en tota Espanya", ha constatat.

Oltra ha lamentat que "funcionàries que porten dècades fent el seu treball professionalment es vegen en aquesta situació" per "una cacera política" i ha recalcat que "no haurien de veure's embolicades". Per açò, els ha garantit que les seguirà defenent.

En qualsevol cas, ha recalcat que "la veritat sempre s'obri camí" perquè el treball de les funcionàries està "fora de dubte". Per açò, ha insistit que la querella "tindrà poc recorregut" perquè el jutjat ja va tancar la investigació i Fiscalia també va sol·licitar l'arxiu.

D'altra banda, ha comentat que a la Conselleria no ha arribat una carta de cinc ex-companyes de la víctima de l'ex-marit d'Oltra defenent la innocència de l'educador. "Per tant no puc opinar sobre una qüestió important sense el coneixement que es necessita", ha justificat.