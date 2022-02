Puig torna a descartar avançament electoral: "No cal fer partidisme per a convocar unes eleccions"

Preguntat pels mitjans a Alacant si té intenció d'esgotar la legislatura, Puig ha respost: "Per descomptat". No obstant açò, ha indicat: "Les eleccions es faran quan siga positiu per a la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, ha rebutjat que la situació de Castella i Lleó tinga res a veure amb la Comunitat Valenciana", perquè ací "hi ha hagut un gran factor d'estabilitat" que són els pressupostos, els acords Alcem-nos i els compromisos "polítics i institucionals" amb els agents socials. "No té cap motivació celebrar eleccions si no és jugar al partidisme", ha agregat.

En aquest sentit, ha incidit que la Comunitat Valenciana està centrada "en la recuperació econòmica i social" i ha asseverat: "Tenim molt treball, no podem perdre ni un moment per a la transformació econòmica".