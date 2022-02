CSIF promou una ILP en Les Corts perquè hi haja personal d'Infermeria en els centres educatius

Segons ha informat la central sindical en un comunicat, CSIF reclama tant des del seu sector d'Educació com des del de Sanitat l'adscripció de personal d'Infermeria als centres escolars i "la dotació de recursos econòmics, materials i humans a tal fi, doncs considerem la seua presència imprescindible i fonamental".

El sindicat recalca que el personal docent "no ha d'assumir la responsabilitat d'administració de medicació a l'alumnat, doncs es tracta d'una funció aliena a les seues competències professionals i formació. Encomanar, per mandat legal, al personal docent aquesta responsabilitat suposa una assignació impròpia de tasques al seu lloc de treball i perfil".

CSIF posa l'accent que els centres educatius "juguen un paper fonamental en la promoció i educació de la salut, així com en la prevenció de malalties, més si cap en un context pandémico com l'actual". En aquesta línia, subratlla que la coordinació i col·laboració dels centres educatius amb els professionals de la salut és "bàsica per a divulgar informació, promoure mesures preventives i fomentar hàbits saludables".

La central sindical afirma en el seu escrit que considera "imprescindible" la presència de professionals d'Infermeria escolar en els centres educatius i considera que l'equip multidisciplinari dels centres educatius està "incomplet a causa de l'absència d'eixe personal d'Infermeria escolar especialitzat, una circumstància que resulta especialment greu en la crisi sanitària que estem vivint a causa de la pandèmia de covid-19".

El sindicat explica que eixe professional d'Infermeria "es troba totalment preparat per a exercir les cures d'atenció i prevenció de malalties en l'àmbit escolar i per a implementar la vigilància i l'atenció de l'alumnat més vulnerable. A més, també pot ser garant de la vigilància i atenció sanitària tant de la població escolar com del propi personal dels centres educatius".

CSIF, que ha constituït la comissió promotora de la IPL, apel·la a l'eficàcia i capacitat demostrada pels professionals d'Infermeria "en aquells centres que ja compten amb aquest personal especialitzat".