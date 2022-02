L'Hospital La Fe emprarà realitat virtual per a eliminar l'ansietat en els tractaments de radioteràpia pediàtrica

Aquesta fórmula, explica el centre sanitari, "ajudarà a impedir que l'impacte de la malaltia i del tractament passe factura als xiquets a nivell personal i també familiar". Aquest és l'objectiu de 'I am Ready', un programa de Nixi for Children i de The Ricky Rubio Foundation que s'implementarà per primera vegada a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i es dona a conéixer coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, que es commemora cada 15 de febrer.

La radioteràpia és un dels tractaments oncològics que ofereix millors resultats a nivell de curació i millora de la qualitat de vida, però per als xiquets i les xiquetes diagnosticats de càncer, la radioteràpia pot suposar una experiència desconeguda i inquietant.

"Gràcies a aquesta excel·lent iniciativa, els nostres xiquets pacients seran capaços de reduir l'ansietat que els pot produir el desconeixement davant el tractament amb radioteràpia, usant per a açò la realitat virtual preparatòria que combina imatges reals 360º amb un personatge d'animació 3D (Nixi). Sens dubte és una ferramenta més comprensible i visual que totes les nostres explicacions a eixes edats", explica especialista en Oncologia Radioteràpica de l'Hospital La Fe, Érika Collado.

Per la seua banda, el cap de secció d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital La Fe, Antonio J. Conde, ha afegit que aquesta ferramenta "aconsegueix ajudar-nos a millorar la humanització dels tractaments amb radioteràpia en els xiquets, permetent reduir l'estrés que aquest pot ocasionar tant a ells com als seus familiars, empoderant-los d'una manera amena amb una ferramenta fàcil d'usar".

EVITAR LA SEDACIÓ EN ELS MÉS MENUTS

Quan els pacients pediàtrics reben radioteràpia es troben completament sols en la unitat de tractament. És molt habitual recórrer a la sedació quan no són capaços de quedar-se quiets, sobretot en pacients menors de 6 anys.

No obstant açò, en els xiquets i xiquetes més majors la sedació durant la radioteràpia pot ser evitable, i açò és el que 'I am Ready' vol aconseguir eliminant la por dels xiquets i les xiquetes i del seu entorn familiar, transformant la radioteràpia en un procés més natural.

La tècnica impulsada per Nixi for Children ja s'ha aplicat amb eficàcia clínicament provada en els preoperatoris de diversos hospitals d'Espanya i en les sessions de radioteràpia des de l'any passat en oncologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. També s'estan repartint els primers kits d'ús en els EUA a través de The Ricky Rubio Foundation.

Cada sessió de radioteràpia té una durada mitjana de 15 minuts en el qual els xiquets i les xiquetes han de mantindre's immòbils per a garantir la precisió del tractament en una sala blindada per a la radiació mentre són controlats externament mitjançant càmeres. Solen rebre prop de 25 sessions de mitjana en dies consecutius, per la qual cosa evitar sedacions és essencial per a la seua salut.

Amb Nixi for Children els xiquets i els pares es familiaritzen amb les sessions gràcies a aquesta realitat virtual que suprimeix l'ansietat al desconegut i prepara les sessions.

Després de viure una experiència personal propera al càncer quan era adolescent, Tomàs Lóbez, va decidir fundar Nixi for Children en 2019 per a ajudar a millorar la vida dels xiquets i xiquetes a l'hospital. El primer projecte va aprofundir en l'ús de la realitat virtual per a la reducció de l'ansietat preoperatòria a través de la preparació emocional dels xiquets i xiquetes. "Creiem que la realitat virtual empodera als xiquets, els dona ferramentes per a afrontar la seua hospitalització sense por".

TECNOLOGIA VALIDADA

Després de validar la seua tecnologia en un assaig clínic, amb 'I am Ready' esperen ampliar les seues línies de treball per a arribar a més pacients i a les seues famílies.

The Ricky Rubio Foundation (TRRF), que desenvolupa projectes en la lluita contra el càncer de pulmó i impulsa l'esport com a ferramenta d'inclusió i d'integració de xiquets i joves en risc d'exclusió social, ofereix un especial suport a totes aquelles teràpies i solucions emocionals i d'acompanyament clínic especialment en l'àmbit de l'oncologia pediàtrica.