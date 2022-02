Tu horóscopo diario: martes 15 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 15 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Anda con cuidado si estás demasiado tiempo en las redes sociales, porque podría perjudicarte más de lo que supones ahora. Quizá ha llegado el momento de plantearte que debes apartarte de ellas, al menos durante un tiempo.

Tauro

No conoces a nadie que te pueda ayudar a solventar un tema concreto, pero no debes de preocuparte porque la suerte va a estar de tu parte y encontrarás a una persona desconocida que se ofrecerá a ello. Confía en ella, es alguien muy competente.

Géminis

No te conviene mostrar a los demás lo impaciente que sigues por esa noticia que no acaba de llegar. Levantarías comentarios poco afortunados y eso no te interesa porque alguien podría dudar de tus conocimientos. Deja que todo suceda en su momento.

Cáncer

Te responsabilizas de un trabajo que has hecho y que quizá no está bien del todo o te obligan a no hacerlo a tu gusto. Pero debes dejar muy claro lo que piensas sobre el asunto, no te calles. Y si lo haces con testigos delante, mejor.

Leo

Vas a llegar a la conclusión de que no es nada positivo para ti seguir haciendo algo que no le sienta bien a tu organismo. Si te lleva al estrés esa actividad, es mejor que te plantees cambiar tu forma de abordarla. No puedes seguir exigiéndote tanto.

Virgo

Hoy te apetecerá mucho estar en contacto con un amigo o una amiga que suele ponerte de buen humor porque ve las cosas con un espíritu muy constructivo y positivo. Es muy cierto que te vendrá bien hablar con esa persona. Su opinión es importante.

Libra

Si tienes hijos, intenta aplicar el criterio más objetivo con ellos, ya que sabes muy bien a dónde pueden llegar. Aún así, les mostrarás tu confianza y ejercerás un "refuerzo positivo". Y eso es muy valioso y eres consciente de ello.

Escorpio

Hoy vas a saber disimular con mucha inteligencia todo eso que te está pasando y que lo cierto es que no te apetece que nadie se de cuenta porque es sólo cosa tuya. Pero quizá te vendría bien una ayuda externa, de alguien solvente.

Sagitario

No esperas lo que sucederá hoy, pero te va a traer una gran sonrisa y te encontrarás con mucha claridad mental para sacarle partido a ese aspecto que es muy favorable a tus intereses profesionales. Déjate llevar por tu intuición.

Capricornio

Continúan las preocupaciones porque sigues sin ver claro que alguien puede apoyarte en tus intereses. Quizá es hora de revisar tus comportamientos y ver dónde estás cometiendo errores. Procura centrarte en lo importante.

Acuario

Tus habilidades sociales estarán hoy en alza, te desenvolverás muy bien en un ambiente quizá un tanto frívolo, pero que le va bien a la parte de tu carácter más mundano, más desenfadado. Todo eso te trae una cierta tranquilidad mental.

Piscis

Tu curiosidad será hoy muy intensa por algunos temas y eso te llevará a intentar averiguar ciertas cosas que alguien te quiere ocultar. No te gustan los secretos, te crean cierta ansiedad, y hoy vas a estar con bastante zozobra.