Luis Gras, nou vocal del Consell Valencià d'Universitats

El Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior és l'òrgan de consulta i assessorament de la Generalitat i l'instrument d'ajuda a la coordinació del sistema universitari valencià, dels ensenyaments artístics superiors i de la formació superior.

Els membres del ple del consell que no ho siguen per raó de càrrec són nomenats per un període de quatre anys i podran ser renovats per períodes successius d'igual durada.

Luis Gras és doctor en Ciències Químiques per la UA i professor titular en el departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia. Pertany al grup d'investigació d'Espectrometria Atòmica Analítica i en 2018 va ser reelegit degà de la Facultat de Ciències, càrrec que ostenta des de desembre de 2014.