Cvirus.- El cap de setmana deixa 20 morts i els casos cauen fins a 11.863 a la Comunitat Valenciana

La sisena onada segueix en retrocés a la Comunitat Valenciana on s'han notificat 20 morts per coronavirus i 11.863 contagis després del cap de setmana, un 37,5% menys que dilluns passat, mentre que la pressió hospitalària també segueix a la baixa i hi ha 93 ingressats i dos llits UCI ocupats menys que el divendres, segons l'actualització de la Conselleria de Sanitat.