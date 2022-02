Gómez recolza amb un "rècord històric" d'1.117 avals la seua candidatura per a la direcció de PSPV a València

Sandra Gómez ha assegurat que el suport de la militància li dona "moltíssima força per a liderar València en 2023" i ha assenyalat, en aquest sentit, que "és el millor motor i el millor al·licient".

La també portaveu socialista en el consistori valencià ha presentat aquesta jornada en la seu del PSPV-PSOE eixos 1.117 avals per a impulsar la seua candidatura a liderar el partit en la comarca de València durant els pròxims quatre anys. La seua ha sigut l'única proposta presentada a aquest procés.

La xifra d'avals "suposa una fita històrica en aquest tipus de processos en la ciutat de València" i "mostra la fortalesa del projecte de Sandra Gómez", que revalidarà el càrrec "amb el suport de totes les sensibilitats del partit i amb un suport que mai s'havia aconseguit abans en la ciutat", ha destacat el PSPV-PSOE.

La vicealcaldesa ha agraït eixe suport "majoritari" que els militants dels socialistes de València han oferit a la seua candidatura i s'ha marcat com a objectiu encapçalar l'Ajuntament de València a partir de 2023.

"M'ha emocionat i em dona moltíssima força de cara al repte que tenim per a 2023, que és realment que el Partit Socialista lidere aquesta ciutat", ha manifestat Gómez.

"Tot el treball que estem fent des de fa més de sis anys per a posicionar a València en el mapa del talent, que València lidere les coses bones com hem vist aquesta setmana amb la gala dels premis Goya, és la línia que a mi m'agradaria seguir en primer lloc com a partit i després com a alcaldessa d'aquesta ciutat", ha agregat.

La responsable socialista ha afirmat que "tindre tant suport i tanta força de tots" els seus companys i companyes de partit "és el millor motor i el millor al·licient per a aconseguir-ho".

CONGRÉS A L'ABRIL

Sandra Gómez serà proclamada aquest dilluns com a secretària general al no haver-se presentat cap llista alternativa durant el procés. El cap de setmana del 2 i 3 d'abril se celebrarà el Congrés Comarcal que culminarà el procés d'elecció de la nova direcció socialista en la ciutat de València.