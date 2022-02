13F.- PSPV avisa que els valencians tindran "Botànic o terror" i PPCV rebutja "lliçons" sobre amb qui governar

Així han valorat els comicis d'aquest diumenge els síndics socialista i 'popular' en Les Corts, Manolo Mata i Mª José Catalá, a preguntes dels periodistes sobre quina pot ser la lectura en clau valenciana i la possibilitat de reeditar o no en 2023 el tripartit del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) o que el PPCV puga governar amb Vox.

Mata ha constatat que "el resultat no és bo per als socialistes" i ha lamentat tant la baixa mobilització com la dispersió de la vote de l'esquerra entre els partits de l'Espanya Buidada. També ha apel·lat a la "pedagogia política" davant l'auge de Vox i ha advertit que "arrossega al PP a certes posicions".

Així, encara que ha recalcat que el 13F "no és extrapolable" a la política valenciana, ha reconegut que en el PSPV han d'"estar atents". "L'objectiu és clar: Vox vol carregar-se al PP i després la democràcia, per eixe ordre", ha afegit, i ha defès que el Botànic ha de "continuar resistint i seguir governant per a la gent normal" i que la seua intenció és esgotar la legislatura "fins al final".

Per la seua banda, Catalá ha posat l'accent que els seus companys de Castella i Lleó estan en el seu dret d'"obrir la ronda de negociacions oportunes" tant amb Vox com amb la resta de partits amb representació, insistint que "els ciutadans voten i eixes són les regles del joc".

Ha celebrat a més que el PP haja obtingut "millors resultats que el PSOE, Unides Podem i Ciutadans", la qual cosa veu com un missatge a Sánchez que "està perdent totes les eleccions" i el mateix passarà a Andalusia. Dit açò, ha garantit que si la situació fora similar a la Comunitat també parlarien amb tots els partits perquè "és la responsabilitat del PP: Mereixen ser escoltats i no cal excloure ningú si ens autoproclamem demòcrates".

"AL PP LI HA EIXIT MALAMENT LA JUGADA"

Entre la resta de partits valencians, dels del Botànic, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha assegurat que la realitat de Castella i Lleó és molt diferent de la Comunitat i ha augurat que el tripartit eixirà reforçat en 2023, encara que ha demanat no encoratjar a "forces que volen retallar drets i fomentar l'odi". Sí ha celebrat els resultats de partits com Soria Ja! i ha sostingut que "al PP li ha eixit molt malament la jugada" d'avançar eleccions.

Com a portaveu d'UP, Pilar Lima ha reconegut el mal resultat en "un territori molt difícil" per al seu partit, mentre ha subratllat que "el PP ha fracassat en el seu intent de governar en solitari". "Eñ seu destí està indissolublement unit a Vox, a l'extrema dreta", ha avisat, per a ressaltar que "l'Espanya Buidada pel bipartidisme ha guanyat representativitat".

ERROR PER "CAPRITX DE CASADO"

De l'oposició, la síndica de Cs, Ruth Merino ha coincidit que "va ser un gran error avançar les eleccions per capritx de Casado" i ha fet notar que en el seu partit no poden estar contents, però tampoc els castellà-manxecs perquè "han passat de tindre un govern estable a un panorama en el qual la governabilitat depèn dels extrems". Amb tot, ha assegurat que el PP no ha aconseguit ni la majoria absoluta ni "fer desaparéixer Ciutadans", ja que creu que els queda espai en el centre.

I de Vox, Ana Vega ha aplaudit la "gesta" dels seus companys en Castella i Lleó i ha dit que tenen el dret i el deure entrar en eixe govern amb el PP. A la Comunitat, encara que ha remarcat que els resultats no són "totalment extrapolables", ha assenyalat que hi ha una tendència "imparable" de creixement del seu partit per a acabar amb "eixe bipartidisme de tota la vida".