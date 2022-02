Detingut un home acusat de circular en un vehicle amb droga a Borriana

La Guàrdia Civil ha detingut un home que suposadament circulava en un vehicle amb 13 grams de cocaïna i 675 euros en bitllets i monedes a Borriana (Castelló), segons ha informat l'institut armat en un comunicat

L'actuació va tindre el seu origen quan, durant la realització d'un control preventiu a Borriana, els guàrdies civils van parar a un vehicle i van observar que l'ocupant, en adonar-se de lapresència dels agents, llançava un objecte de color blanc al sòlde l'interior del turisme.

Després d'examinar l'efecte, van comprovar que es tractava d'una substància de color blanquinosa que podria tractar-se de cocaïna, extrem que va confirmar el presumpte autor, i van trobar a l'interior de la bossa de mà que portava el conductor 675 euros fraccionats en bitllets i monedes.

Com a resultat, l'actuació es va saldar amb la detenció del conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Les diligències instruïdes juntament amb el detingut van ser entregades en els jutjats de Vila-real.