La España vaciada celebra sus resultados: "Nos van a tener que oír"

Los partidos que encarnan la España vaciada celebraron este domingo los resultados en las elecciones de Castilla y León, especialmente los tres que han logrado representación en el Parlamento regional: Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila.

El candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, celebró "los mejores resultados de la historia" de la formación (3 escaños), a los que ha asegurado que aspiraban en el inicio de la campaña.

Así se ha referido este domingo en el Hotel Infantas de León, desde donde han seguido la noche electoral. Santos ha destacado que le causa "mucha satisfacción" haber ganado en pequeños ayuntamientos, pero también en otros grandes como sucede en el de León.

Asimismo, ha incidido en quienes durante la campaña les han "atacado con bastante saña y mala intención" y les ha avisado de que "los ciudadanos les han mandado un mensaje de que no están a gusto en este marco territorial, que no lo olviden".

No obstante, ha reconocido que no es el panorama que les hubiese gustado porque no querían "mayorías absolutas" y parece que la habrá "con la derecha y la extremaderecha, lo que no será semilla del cambio de políticas en Castilla y León".

Gran éxito de la plataforma Soria ¡Ya!

Desde Soria, el cabeza de lista de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ve el éxito de esta formación en la cita electoral, donde ha obtenido tres escaños, como "un toque de atención" a los dos grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, porque la gente "está cansado de mentiras, de promesas incumplidas y de las cosas mal hechas".

Ceña ha explicado que Soria ¡Ya!, la formación más votada en la provincia, suma más votos que la segunda y la tercera fuerza, PP y PSOE, por lo que ha dejado claro que a partir de ahora se van a hacer oír en el Parlamento regional. "Nos van a tener que oír", ha insistido.

Por su parte, el partido Por Ávila ha logrado mantener el escaño que ya consiguió en las elecciones de 2019. "Ávila vuelve a Valladolid", afirmó José Ramón Budiño, presidente de la formación. "El resultado es un respaldo a nuestro proyecto en la capital, en la provincia y en las Cortes", insistió.