Tu horóscopo diario: domingo 13 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 13 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Las palabras te salen hoy con mucha contundencia, pero si las dices en tono bajo y cariñoso, pueden ser aún más efectivas de lo que crees. Las estridencias no te convienen para conseguir que alguien tenga contigo esa actitud que te mereces.

Tauro

Tus convicciones te llevan hoy a decir cosas que quizá a otros no les gusten, pero no se trata de gustar a todo el mundo ni de imponer ideas. Intenta explicar claramente que se trata de debate, de adversarios en algún campo, no de enemigos.

Géminis

Aprovecha el día para dejar que tu mente desconecte de cualquier tema tenso o demasiado complejo. Hoy lo mejor que puedes hacer es aprovechar el tiempo libre en asuntos lo más divertidos posibles. Te vendrán bien unas risas.

Cáncer

Hoy vuelve a aparecer en ti la sensación de que puedes conseguir esa meta que te has propuesto porque alguien te da una idea que te viene bien o porque alguien te enseña algo que no sabías y que supone una puerta abierta. Debes creer más en ti.

Leo

Seguramente un viaje corto te proporcione una oportunidad especial de divertirte y estar en lugares que no has estado nunca con alguien con quien te entiendes muy bien. Atrapa ese momento como un estupendo recuerdo y disfrútalo con toda la intensidad.

Virgo

Puede que las relaciones familiares no estén hoy en su mejor momento. Cada vez que hablas con ese familiar, quizá un hermano, tu humor cambia y no para mejor ya que es tan distinto a ti que no has encontrado nunca un punto de encuentro y armonía.

Libra

Te plantearás hoy si serás capaz de perdonar a una persona que te ha hecho algo que te ha molestado mucho y te ha supuesto un gran cambio en tus planes, e incluso quizá una pérdida de algún dinero. Deja que pase el enfado antes de tomar una decisión.

Escorpio

Estarás muy de acuerdo con lo que hoy te proponga una persona que lo único que quiere es verte sonreír. Todo ese afecto debes agradecerlo sin ningún tipo de timidez, hazlo abiertamente y conseguirás crear una corriente de buenas sensaciones.

Sagitario

No te dejes llevar por lo que los demás piensan que es el "éxito", ya que eso no es igual para todo el mundo ni necesariamente bueno. Ahora puedes sentir que lo que te interesa es algo que está fuera de lo habitual y esa diferencia es importante.

Capricornio

Pasarás el día pensando en que te gustaría, quizá, estar en otro lugar y en otra circunstancia, pero lo que debes de hacer es aprovechar cualquier oportunidad para descansar y dejar que nada te enturbie el día. Podrás hacerlo y pasarlo bien.

Acuario

Administra hoy tus energías físicas con mesura, no te lances a practicar un ejercicio o darte una caminata de horas porque no tienes preparación para eso y te puede jugar una mala pasada. Escucha los consejos de quien tenga experiencia en ello.

Piscis

Lo intentarás sinceramente, pero llevarte bien con alguien de la familia política, te cuesta realmente un esfuerzo y hoy volverá a sucederte. Debes plantearte la manera en la que eso te afecte lo menos posible y en cómo puedes mejorar la relación.