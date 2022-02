Tu horóscopo diario: sábado 12 de febrero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 12 de febrero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a estar pensando mucho en alguien, probablemente un amigo querido, que tiene que pasar una prueba de alguna clase. Sabrá que estás con él y eso le dará fuerza. Por la noche podrás compartir un rato y mostrarle todo tu afecto.

Tauro

Aunque no suele sucederte, hoy debes tener cuidado para no dejarte llevar por las compras compulsivas. Tómate tiempo para decidir lo que necesitas de verdad y lo que es simplemente un capricho prescindible. Te puedes arrepentir pronto de ese gasto.

Géminis

Tendrás todo a tu favor, incluso lo que no te esperas, para lograr tu objetivo. Todo va a salir tal y como deseas hoy y a partir de ahora, además, se abre un espléndido futuro. Tu esfuerzo va a tener recompensa, una recompensa muy gratificante y feliz.

Cáncer

Piensas en las palabras que alguien dijo ayer y que te impactaron. Pero es mucho más importante que te fijes en los hechos, ya que esos serán los que te den la clave de lo que te interesa de verdad para saber cómo tienes que responder a ellos.

Leo

No puedes cambiar ciertos comportamientos a tu alrededor que no te gustan nada, pero lo que sí puedes hacer es evitarlos y quizá eso significa ahora que ha llegado el momento de cambiar de entorno social o de amistades. Pero no dejes atrás a alguien que merece la pena.

Virgo

Hoy puede ser el mejor día para que no descuides el cuidado de tu imagen y eso significa un poco de mimo personal en cualquier sentido. Un masaje o un cambio en lo exterior te vendrá bien. Cualquier atención para mejorar tu cuerpo será positiva.

Libra

Si sigues en la línea de dejar tu mente limpia de lo que realmente no te afecta directamente, aunque le des vueltas, te sentirás bastante mejor. No te niegues a dejar volar tu imaginación con algo de frivolidad o con asuntos que parecen fantasías.

Escorpio

Siempre te tientan las nuevas experiencias o los lugares que no conoces, y ahora vas a empezar a pensar en una escapada que te apetece mucho. Páctalo con la pareja o con amigos y ten muy en cuenta también sus sugerencias y deseos.

Sagitario

Necesitas equilibrar tu presupuesto cuanto antes porque ciertos gastos te están produciendo dolores de cabeza y amenazan con frenar algunos movimientos. Hay soluciones si buscas compartirlos con alguien, a pesar de que no te gusta demasiado.

Capricornio

Si tienes la sensación de no poder salir de cierto círculo negativo que solo te trae complicaciones emocionales, tendrás que plantearte los errores que hayas podido cometer. Pero piensa que también puedes corregirlos y que cuanto antes lo hagas, mejor.

Acuario

Hoy recibes una lección, una experiencia diferente que te hace ser mucho más consciente de tu realidad y de cómo vivir el presente, centrarte en él. A pesar de lo que pueda parecer en un principio, será algo que te vendrá muy bien. Te dará objetividad.

Piscis

Te decidirás a prestar dinero a alguien porque ves que pasa un mal momento y eso está bien, pero no te dejes engañar en ningún caso, porque cerca de esa persona hay otras que no son muy de fiar. Debes de estar todo lo alerta que puedas.