Educació presenta PROAD, un programa per a reconduir la vida laboral quan finalitzen la carrera esportiva

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat el programa als esportistes d'elit valencians i als representants de les federacions esportives valencianes en una jornada que ha comptat amb dos taules redones amb esportistes que ja han passat per aquesta experiència i amb tècnics del programa.

"El PROAD CV és un nou servici d'atenció als esportistes d'elit que oferim des de la Conselleria. Era, a més, un dels nostres objectius de l'últim seminari de govern i ja ho hem engegat", ha subratllat el titular d'Educació i Esport.

"L'objectiu -ha continuat Marzà- és donar l'orientació psicosocial i laboral convenient per a afavorir la integració en la societat dels nostres esportistes que finalitzen la seua carrera esportiva, però també l'acompanyament a aquells i aquelles esportistes professionals perquè puguen compaginar la seua trajectòria esportiva amb formació acadèmica que els permeta integrar-se en el mercat laboral quan finalitzen la seua etapa esportiva".

I ha conclòs: "Amb el PROAD tenim un programa excel·lent i una ferramenta d'acompanyament, assessorament i consultoria per part d'equips especialitzats que fan el seguiment cas a cas. Els valors vinculats a l'esport són fonamentals per a la cohesió social i volem que els nostres esportistes d'elit, que són un model a seguir, tinguen per part nostra la millor atenció possible".

En la jornada informativa han participat tres esportistes valencians: l'atleta David Casinos, amb una extensa trajectòria i cinc medalles olímpiques en els Jocs Paralímpics entre els anys 2000 i 2016; la nadadora valenciana Merche Peris, que des de 2004 ha aconseguit grans resultats en diferents competicions internacionals i sap també què és participar en Jocs Olímpics, i la jugadora de frontenis Raquel Micó, que, entre moltes fites, es va proclamar al costat de les seues companyes de selecció campiona de la Copa del Món absoluta de frontó 30 metres, la qual cosa va suposar el primer triomf de la selecció l'any 2009.

NOVES PORTES

Els tres han explicat la seua experiència en els programes d'acompanyament a esportistes d'elit i com això els ha obert "noves portes" en la vida una vegada han finalitzat la seua vida professional com a esportistes.

Així mateix, la jornada ha comptat amb les intervencions dels tutors del PROAD CV Amparo Dols, Ester Melero i Joan Calatayud, així com de María Morcuendo, tècnica del CSD i tutora del PROAD estatal. En aquest apartat s'han detallat tots els servicis disponibles per a les diferents tipologies d'esportistes d'elit, els de alt nivell, d'alta competició i esportistes d'elit promoció.