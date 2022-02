Detingudes dos dones després de ser sorpreses amb 10.000 euros i joies robades

Els fets han ocorregut sobre les dos de la vesprada, en el districte de centre de la ciutat, quan els agents de paisà que formaven part d'un dispositiu de prevenció contra delictes contra el patrimoni van observar a dos dones que eixien del portal d'un edifici amb bosses aparentment pesades en una actitud "vigilant", segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Després de sospitar els policies, van realitzar una vigilància discreta, i es van adonar que contínuament miraven cap a arrere i que tenien dificultats per a caminar pel pes dels objectes que portaven.

Durant el recorregut, els agents van observar que les dones, en estat de nerviosisme, pretenien marxar-se de la zona precipitadament, per la qual cosa li van donar l'alt per a comprovar el contingut de les bosses.

Durant l'escorcoll, els policies van localitzar 10.362 euros, nombroses joies de gran valor i diverses targetes de crèdit, així com unes altres d'establiments comercials.

A més, els policies van intervenir nombrosos utensilis dels quals habitualment s'utilitzen per a forçar les portes dels domicilis, entre ells rossinyols, tornavisos, claus angleses, guants, així com un mitjó que podrien usar per a evitar deixar petjades.

Encara que les dones van començar a donar versions incoherents als agents sobre l'origen dels diners i les joies, en un moment donat, una d'elles va manifestar que haurien accedit a una vivenda utilitzant una retallada de plàstic mitjançant la tècnica de la "relliscada", on es van apoderar dels objectes, per la qual cosa finalment han sigut detingudes com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força.

Les detencions s'han produït en el marc d'un operatiu policial desplegat en el districte valencià de Centre per a combatre els robatoris amb força en interior de domicili, a més d'altres delictes contra el patrimoni.

Les arrestades, de nacionalitat romanesa i italiana, respectivament, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.