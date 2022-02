Mariano Barroso: "Ens agradaria que els Goya tornaren a València, que s'insistisca ens ompli d'orgull"

Així ho ha manifestat Barroso en una entrevista concedida a Europa Press en la vespra de la celebració en el Palau de les Arts de València de la gran nit del cinema espanyol.

Preguntat per la possibilitat de repetir en la capital del Turia, el màxim responsable de l'Acadèmia ha comentat: "Només la pregunta ens ompli d'orgull, el fet que s'insistisca que tornem quan encara no hem arribat és que hi ha una confiança i un afecte molt especial".

"Ens agradaria tornar a València, clar que sí; ens agradaria instal·lar-nos a València; ens agradaria tornar a Màlaga, a Sevilla i a tantes ciutats que ens conviden i ens proposen. Hi ha un grapat de ciutats que volen que vagen els Goya l'any que vé i els anys successius. Està per veure. Acabarem aquesta edició i veurem què fa l'Acadèmia per a la següent", ha asseverat.

Barroso ha subratllat la "implicació de les institucions valencianes, tant de l'Ajuntament de València com de la Generalitat, amb el nostre cinema".

En aquest sentit, ha apuntat que hi ha diversos projectes en estudi i que de forma imminent s'anunciarà una activitat amb l'Ajuntament per a aquest estiu.

"CRÉIXER CAP A FORA I CAP A DINS"

Paral·lelament a la 'deslocalització' de la gala, els Goya de 2022 estrenen una nova distinció internacional, que arreplegarà l'actriu Cate Blanchett. "És una bonica manera de veure-ho: créixer cap a fora i créixer cap a dins, anar als llocs on ens acullen i, igual que reconeixen al nostre cinema amb nominacions i presències en festivals, reconeixem a figures del cinema internacional que fan que el nostre siga un llenguatge que acosta cultures, pobles i espectadors. I Cate Blanchett és, sens dubte, una figura que es mereix tots els reconeixements", ha afirmat.

Mariano Barroso ha emfatitzat que el cinema espanyol "té una presència internacional indiscutible i ací estan les quatre nominacions als Oscar, però també una presència en moltes ciutats més enllà de Madrid".

"El fet que el centre de la indústria siga Madrid i en gran part també Barcelona, no vol dir que hàgem d'estar tancats a Madrid", ha raonat.

"És veritat que a Madrid hi ha molts esdeveniments i quan celebres un de més és una molèstia quasi. Quan vens a València veus que tot és celebració i hi ha una part del cinema que és celebració, de trobada amb la gent", ha assenyalat el president de l'Acadèmia, que ha recalcat que totes les activitats complementàries que s'han celebrat durant la setmana a València "estan repletes de gent". "Tot té un acolliment extraordinari", ha finalitzat.